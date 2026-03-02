ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVE!

Πολιτισμός

Actor Awards 2026: Η συγκινητική ομιλία του Μάικλ Τζ. Φοξ - «Αν δεν ήταν η υποκριτική, δεν θα ήταν εδώ»

Ο ηθοποιός διαγνώστηκε το 1991 με τη νόσο του Πάρκινσον και αυτήν την περίοδο κάνει guest εμφάνιση στην τρίτη σεζόν της σειράς Shrinking

The LiFO team
The LiFO team
ACTOR AWARDS ΜΑΪΚΛ ΤΖ. ΦΟΞ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Apple TV
0

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ παρευρέθηκε στην τελετή απονομής των Actor Awards 2026.

Ο 64χρονος ηθοποιός μίλησε στο κοινό, καθώς η τελετή ξεκίνησε με το ετήσιο αφιέρωμα «I Am an Actor».

«Όταν τελείωσα το σχολείο, μετακόμισα από τον Καναδά στο Λος Άντζελες για να προσπαθήσω να γίνω ηθοποιός», είπε ο Φοξ, δεχόμενος θερμό χειροκρότημα μόλις εμφανίστηκε στην οθόνη. «Ένας καθηγητής μου είχε πει: "Φοξ, δεν θα είσαι χαριτωμένος για πάντα". Δεν ήξερα τι να απαντήσω, οπότε του είπα: "Ίσως ακριβώς όσο χρειάζεται, κύριε". Μετά από τρία χρόνια που έψαχνα στα σκουπίδια του Λος Άντζελες, κατέληξα στο Family Ties, όπου έλαβα το μεγαλύτερο δώρο της καριέρας μου. Γνώρισα τη σύζυγό μου, την ηθοποιό Tracy Pollan, που υποδύθηκε την Ellen, τη φίλη μου, και μου έδωσε τέσσερα δώρα: τα παιδιά μας... Μερικές φορές μου αρέσει να τους υπενθυμίζω ότι, αν δεν ήταν η υποκριτική, δεν θα ήταν εδώ».

«Παρεμπιπτόντως, δεν είναι ηθοποιός, είναι απλώς ο συνοδός μου», είπε ο Fox, δείχνοντας τον γιο του Sam, 36 ετών, που καθόταν δίπλα του, κάτι που προκάλεσε ακόμη περισσότερα γέλια από το κοινό. «Είμαι ο Μάικλ Τζ. Φοξ. Είμαι πατέρας και ηθοποιός».

Ο Φοξ εμφανίστηκε στη βραδιά των βραβείων λόγω της πρόσφατης συμμετοχής του στη σειρά του Apple TV Shrinking. Κάνει guest εμφάνιση στην τρίτη σεζόν που προβάλλεται αυτή την περίοδο, ενώ ο χαρακτήρας του θεραπευτή, Δρ. Πολ Ρόουντς (τον οποίο υποδύεται ο Χάρισον Φορντ), συνεχίζει τη διαδρομή του με τη νόσο του Πάρκινσον - τη νευροεκφυλιστική ασθένεια με την οποία διαγνώστηκε ο Φοξ το 1991.

Το 2020, ο Φοξ είχε γράψει στο βιβλίο του «No Time Like the Future» ότι σκόπευε να σταματήσει την υποκριτική λόγω των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη νόσο Πάρκινσον. Ωστόσο, είπε στον δημιουργό του Shrinking και παλιό συνεργάτη του στο Spin City, Μπιλ Λόρενς, ότι ήθελε να εμφανιστεί στη σειρά όταν έμαθε πως το θέμα της αφορά τη νόσο Πάρκινσον.

Με πληροφορίες από People


 

Πολιτισμός

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΟΣ ΚΑΝΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕ

Πολιτισμός / Οκτώ στιγμές που ο νοτιοκορεάτικoς κινηματογράφος κατέκτησε τη μεγάλη οθόνη

Η επιλογή του Park Chan-wook στην προεδρία της κριτικής επιτροπής αναδεικνύει την ηχηρή παρουσία της Νότιας Κορέας στο φεστιβάλ των Καννών και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις ταινίες που ξεχώρισαν
THE LIFO TEAM
Το Met βγάζει τη Lee Krasner από τη σκιά του Pollock

Πολιτισμός / Pollock και Krasner ως ισότιμοι: η νέα έκθεση του Met αναθεωρεί έναν μύθο

Το Metropolitan Museum of Art παρουσιάζει το φθινόπωρο την έκθεση «Krasner and Pollock: Past Continuous», αφιερωμένη και στους δύο καλλιτέχνες σε όλο το εύρος της πορείας τους. Η επιμέλεια τονίζει την ισότιμη συμβολή της Lee Krasner στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό, αναθεωρώντας το κυρίαρχο αφήγημα γύρω από τον Pollock.
THE LIFO TEAM
Η Isabelle Adjani κάλεσε τους άνδρες να σηκωθούν όρθιοι στα Césars για τη βία κατά των γυναικών

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ατζανί κάλεσε τους άνδρες να σηκωθούν όρθιοι στα Σεζάρ για τη βία κατά των γυναικών

Στα βραβεία Σεζάρ 2026, η Isabelle Adjani κάλεσε τους άνδρες στην αίθουσα να σηκωθούν όρθιοι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, ενώ η Golshifteh Farahani μίλησε για την αιματηρή καταστολή στο Ιράν.
THE LIFO TEAM
«Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Πολιτισμός / «Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Στο Perth Festival, ο 26χρονος καλλιτέχνης Hugo Flavelle μετατρέπει τη διαμαρτυρία για την προσβασιμότητα σε κινητή performance–rave έξω από μουσεία και θέατρα που ο ίδιος δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει.
THE LIFO TEAM
Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads και για την Αμερική που επιμένει

Πολιτισμός / Η Chloë Sevigny γυρίζει ντοκιμαντέρ για τους Deadheads χωρίς τους Grateful Dead

Χωρίς τους Grateful Dead στο κάδρο, το «Summer Tour» εστιάζει αποκλειστικά στους Deadheads. Το ντοκιμαντέρ, με τη στήριξη της Chloë Sevigny, κυκλοφορεί σε μια συγκυρία συμβολική για τη σκηνή, μετά τον θάνατο του Bob Weir.
THE LIFO TEAM
 
 