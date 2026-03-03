Η Shakira έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης στο Zócalo του Μεξικού με συναυλία 400.000 θεατών

Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Zócalo της Πόλης του Μεξικού για τη δωρεάν συναυλία της Shakira, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη προσέλευση που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορική πλατεία. Όμως το γεγονός δεν αφορά μόνο ένα ρεκόρ· εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτισμική δυναμική που χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια τη Λατινική Αμερική: τις μαζικές, ανοιχτές, δημόσιες συναυλίες ως συλλογικό θέαμα.

Το Zócalo — σύμβολο πολιτικών διαδηλώσεων, εθνικών επετείων και ιστορικών στιγμών — μετατράπηκε σε ένα τεράστιο υπαίθριο dancefloor. Η πόλη οργανώθηκε γύρω από το γεγονός: γιγαντοοθόνες τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους, ενώ δημιουργήθηκαν επιπλέον σημεία παρακολούθησης στο Alameda Central και στο Μνημείο της Επανάστασης, για να εξυπηρετηθούν όσοι δεν χωρούσαν στην πλατεία.

Facebook Twitter Φωτ.: Chino Lemus

Το νούμερο – πάνω από 400.000 θεατές – είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια, πόλεις της Λατινικής Αμερικής έχουν επενδύσει σε δωρεάν συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών ως μορφή πολιτιστικής διπλωματίας, τουριστικής προβολής και κοινωνικής συνεύρεσης. Από τη Ροζάλία στο Μεξικό μέχρι τις μεγάλες διοργανώσεις στην παραλία της Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η μαζικότητα γίνεται μέρος της αφήγησης.

Η Shakira αξιοποίησε τη δυναμική του χώρου παρουσιάζοντας επιτυχίες όπως τα «Hips Don’t Lie», «Waka Waka» και «Don’t Bother», μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο σε γιορτή λατινικής ποπ. Στη σκηνή εμφανίστηκε και ο Κολομβιανός Beéle για την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του «Algo Tú», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο.

Facebook Twitter Η Shakira στη σκηνή του Zócalo στην Πόλη του Μεξικού, κατά τη συναυλία που κατέγραψε ρεκόρ προσέλευσης. Φωτ.: Chino Lemus

Η συναυλία αποτελεί σταθμό σε μια ήδη ισχυρή περίοδο για τη Shakira. Η περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran» καταγράφηκε ως η πιο εμπορική περιοδεία ισπανόφωνου καλλιτέχνη στην ιστορία, με έσοδα άνω των 421 εκατομμυρίων δολαρίων και περισσότερους από 3,3 εκατομμύρια θεατές σε στάδια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Λατινικής Αμερικής.

Ωστόσο, οι δωρεάν συναυλίες σε δημόσιους χώρους λειτουργούν διαφορετικά από τις εμπορικές περιοδείες. Δεν βασίζονται στο εισιτήριο αλλά στη μαζική συμμετοχή. Η εικόνα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων συγκεντρωμένων σε έναν κοινό χώρο παράγει ένα ισχυρό πολιτισμικό μήνυμα: η μουσική ως δημόσιο δικαίωμα και όχι ως αποκλειστικό προϊόν.

Στη Λατινική Αμερική, όπου οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν έντονες, οι μαζικές δωρεάν συναυλίες λειτουργούν και ως συμβολική χειρονομία πρόσβασης. Παράλληλα, για τις ίδιες τις πόλεις αποτελούν εργαλείο προβολής και ενίσχυσης της τουριστικής εικόνας τους.

Η επόμενη μεγάλη στάση της Shakira στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στην παραλία της Κοπακαμπάνα, επιβεβαιώνει αυτή τη λογική: εμβληματικός δημόσιος χώρος, δωρεάν είσοδος, διεθνής προβολή.

Facebook Twitter Φωτ.: Chino Lemus

Η εικόνα του Zócalo γεμάτου από ανθρώπους που τραγουδούν τα ίδια ρεφρέν προστίθεται έτσι σε μια σειρά από πολιτισμικές στιγμές όπου η ποπ λειτουργεί ως κοινός παρονομαστής. Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα μαζικό γεγονός που επαναπροσδιορίζει τη σχέση καλλιτέχνη, πόλης και κοινού.

Η Shakira, σε αυτή τη φάση της καριέρας της, δεν καταγράφει μόνο εμπορικά ρεκόρ. Καταγράφει στιγμές δημόσιας μαζικότητας που ξεπερνούν τα όρια μιας περιοδείας και αποκτούν χαρακτήρα συλλογικής εμπειρίας.