«Απόλυση για αντιφασιστική σάτιρα»: Η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου μετά την απόλυση από την Pizza Fan

Ο stand-up κωμικός Πάρις Ρούπος γνωστοποίησε με δημόσια ανακοίνωση την απόλυσή του από την εταιρεία Pizza Fan, όπου εργαζόταν τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπως καταγγέλλει, η απόφαση της εταιρείας ήρθε έπειτα από οργανωμένη στοχοποίησή του στα social media από ακροδεξιούς κύκλους, δύο YouTubers και έναν γνωστό πρώην βουλευτή.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ρούπος κάνει λόγο για «μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση» που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση αποσπάσματος από αντιφασιστική σάτιρα που παρουσίασε στο φεστιβάλ «Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης 2025» στη Δραπετσώνα. Όπως τονίζει, το υλικό διαστρεβλώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για να οργανωθεί εκστρατεία μποϊκοτάζ και πιέσεων προς την εταιρεία, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεργασίας.

Παράλληλα, ο κωμικός αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά όσων υποκίνησαν την επίθεση μίσους εις βάρος του, ενώ ευχαρίστησε συναδέλφους και καλλιτέχνες για τη δημόσια στήριξή τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πάρι Ρούπου

Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, μου ανακοινώθηκε από την Pizza Fan, την εταιρεία όπου εργάζομαι σταθερά εδώ και 5 έτη, η λύση της σύμβασής μου, κοινώς απόλυση.

Στην οποία εταιρεία, σημειωτέον, μού έγινε πρόσληψη με την ιδιότητα του κωμικού, για την παραγωγή εβδομαδιαίου content.

Aφορμή της απόλυσης ήταν η μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube.

Τα περισσότερα με περιεχόμενο συκοφαντικό και απειλητικό, προς την εταιρεία και προς εμένα. Στις εκπομπές αυτές προβλήθηκε και σχολιάστηκε καταλλήλως απόσπασμα από την stand-up comedy εμφάνισή μου στο πλαίσιο του “Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2025” στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, όπου είπα κάποια αστεία με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Η φύση των αστείων, όπως συνηθίζεται, διαστρεβλώθηκε και ερμηνεύτηκε με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συντηρητικά alt-right αφηγήματά τους.

Το βίντεο αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συσπείρωση των κλασικών εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων του ίντερνετ και διοχετεύθηκε στις εν λόγω εκπομπές, από όπου έγινε κάλεσμα δωσιλογικού και στοχοποιητικού χαρακτήρα από τους παρουσιαστές, για “ενοχλητικό σπαμ” παντός είδους προς την εταιρεία και μποϊκοτάζ, με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση μου από αυτή, και με σαφείς αναφορές, όπως “να μου κόψουν το ψωμί”, “να πεινάσει” κλπ.

Ταυτόχρονα φυσικά με την παραδοσιακή πλέον τακτική επίθεσης με σχόλια και προσωπικά μηνύματα με απειλητικό/υβριστικό χαρακτήρα και με υποκίνηση βίας, σε όλα μου το σόσιαλ.

Η κίνηση αυτή έγινε από ανθρώπους που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με κάθε ευκαιρία για την “ελευθερία του λόγου”, αρκεί ο λόγος αυτός να είναι αποκλειστικα ο βαθιά μισαλλόδοξος δικός τους.

Με τη στάση τους απλά επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο των αστείων που ειπώθηκαν στη συγκεκριμένη παράσταση.

Η εταιρεία δυστυχώς ενέδωσε σε αυτές τις πιέσεις, αφήνωντας έτσι περιθώριο για αντίστοιχες εκδικητικές πρακτικές από τα ίδια στοιχεία στο μέλλον για την ίδια αλλά και για όποια άλλη εργοδοσία επιθυμήσουν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και κανονικοποίηση αυτών.

Με μία ανακοίνωση αρκετά προβληματική που στο περιέχομενο της αναίρει την ίδια της την απόφαση, συντάσσεται με τα ακροδεξιά τρολλ και δεν προφυλάσσει τον εργαζόμενο. Εν έτει 2025, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες εργοδοτικών εκδιώξεων για πολιτικά φρονήματα με εργαζόμενους να γίνονται έρμαια του νεοφασιστικού οχετού.

Στο ίντερνετ μπορεί να βρίσκουν εύκολο έδαφος οι σύγχρονοι δωσίλογοι και φασίστες. Ο φασισμός όμως νικιέται στους δρόμους, στις γειτονιές και καθημερινά μέσα μας. Ενημερώνω και δημόσια ότι έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα.

Ευχαριστώ τους/ις συναδέλφους (από τη σκηνή του stand-up comedy και μη) για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και τη στήριξη, τα media που δημοσιοποίησαν το ζήτημα και πήρανε θέση, καθώς και όλους/ες που βρίσκεστε αλληλέγγυοι/ες σε αυτό. Η τέχνη δε στοχοποιείται και δεν τιθασεύεται. Και για όσους ακόμα απειλούν, ξέρετε όντως πού θα μας βρείτε. Στις σκηνές.

Αυτές δε μπορείτε να μας τις πάρετε. Καλώ όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κάθε άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό σε στήριξη. ΜΕίναι κάτι που αφορά εμένα σήμερα. Αλλά εσένα αύριο. Δε φοβόμαστε. Προχωράμε όπως πάντα, και καλή μας τύχη,

ΥΓ: Στα σχόλια παραθέτω links των προαναφερθέντων καναλιών και λογαριασμών που υποκίνησαν όλη αυτή την επίθεση καθώς και την ανακοίνωση της εταιρείας.

Πάρις Ρούπος - Pizza Fan: Το χρονικό της υπόθεσης

Ορισμένα αστεία από πρόσφατη παράσταση του Πάρι Ρούπου χαρακτηρίστηκαν από τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο «ανθελληνικά», με τον ίδιο να προχωρά μάλιστα σε προσωπική επίθεση, αποκαλώντας τον κωμικό «ακροαριστερό σκουπίδι». Σημειώνεται ότι τα επίμαχα σχόλια του Ρούπου δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τη συνεργασία του με την Pizza Fan, η οποία περιοριζόταν αποκλειστικά σε προωθητικά βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά, αποσπάσματα από την παράσταση αναπαράχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας οργανωμένη εκστρατεία πίεσης σε βάρος του.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις του, ζήτησε ευθέως την αποπομπή του κωμικού, χαρακτηρίζοντας το αστείο «προσβολή εθνικών συμβόλων». Το κάλεσμα αυτό ενίσχυσε ένα μποϊκοτάζ που οργανώθηκε διαδικτυακά, με εκατοντάδες σχόλια στην επίσημη σελίδα της Pizza Fan στο Facebook και αλλού.

Υπό αυτό το κλίμα, η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση διακοπή της συνεργασίας της με τον Ρούπο, δηλώνοντας ότι «θεωρεί απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων με ανάρμοστο τρόπο» και ότι «όποιος εκπροσωπεί την Pizza Fan οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην προκαλεί διχασμό».

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως πράξη «λογοκρισίας υπό πίεση» και «υποταγή στις απαιτήσεις της ακροδεξιάς». Χρήστες των social media και καλλιτέχνες έκαναν λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο, που δίνει σε οργανωμένες μειοψηφίες τη δυνατότητα να καθορίζουν τις πολιτιστικές συνεργασίες μεγάλων εταιρειών.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».