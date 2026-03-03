Οι Peaky Blinders επέστρεψαν στο σπίτι – και δεν τελειώνουν εδώ

Το Μπέρμιγχαμ φωτίστηκε ξανά με καπέλα, καπνό και χειροκρότημα. Η παγκόσμια πρεμιέρα του Peaky Blinders: The Immortal Man έγινε εκεί όπου γεννήθηκε ο μύθος, με τον Steven Knight να ρίχνει και τη φράση που περίμεναν οι fans: «Ξεκινάμε γυρίσματα πολύ σύντομα» για το επόμενο κεφάλαιο.

Η ταινία, τοποθετημένη στο 1940, φέρνει τον Cillian Murphy πίσω ως Tommy Shelby — πιο ώριμο, πιο σκοτεινό, με τον πόλεμο να βαραίνει πάνω του. Στην πλοκή, μια ναζιστική συνωμοσία απειλεί το μέλλον της οικογένειας, ενώ μια νέα γενιά Peaky Blinders ανεβαίνει στη σκηνή. Το φιλμ βγαίνει σε επιλεγμένους κινηματογράφους την Παρασκευή και κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Μαρτίου.

Facebook Twitter Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας στο Μπέρμιγχαμ. Φωτ.: Getty Images

Στο κόκκινο χαλί, ο Knight ήταν εμφανώς συγκινημένος: «Η πόλη είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας», είπε, εξηγώντας γιατί επέμεινε να γυριστεί αυτή τη φορά στο Μπέρμιγχαμ και όχι στον βορρά της Αγγλίας. «Ήταν μια πολύ, πολύ ευτυχισμένη εμπειρία». Και όταν ρωτήθηκε τι έρχεται μετά; «Μετά τον πόλεμο. Και είναι εξαιρετικό».

Ο Cillian Murphy, ο άνθρωπος που μετέτρεψε τον Tommy Shelby σε pop-πολιτισμικό σύμβολο, απέφυγε τα εύκολα quotes. «Δεν χωράει σε soundbite», είπε για την εξέλιξη του χαρακτήρα από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι το 1940. «Είμαι απίστευτα περήφανος για τη δουλειά μας και για τους fans». Το χαμόγελό του όμως έλεγε αρκετά.

Στην πρεμιέρα βρέθηκαν επίσης η Rebecca Ferguson και ο Tim Roth. Η Ferguson μίλησε για ένα «ασφαλές σετ όπου μπορείς να ρισκάρεις», ενώ ο Roth παραδέχτηκε ότι δεν είχε δει προηγούμενες σεζόν πριν αναλάβει τον ρόλο του — μια επιλογή που, όπως είπε γελώντας, έκανε τον Murphy να ξεσπάσει σε γέλια.

Facebook Twitter Η Rebecca Ferguson στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man στο Symphony Hall του Μπέρμιγχαμ, 2 Μαρτίου 2026. Φωτ.: Karwai Tang / WireImage

Ο σκηνοθέτης Tom Harper στάθηκε ιδιαίτερα στα γυρίσματα στο Digbeth και στο Small Heath: «Αν κλείσεις τα μάτια σου, νιώθεις ότι γυρίζεις πίσω στον χρόνο. Εκεί γεννήθηκε ο μύθος». Κι αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα της ταινίας: όχι απλώς μια κινηματογραφική μεταφορά της σειράς, αλλά μια συναισθηματική επιστροφή στις ρίζες.

Για τους fans, όμως, το πιο σημαντικό νέο δεν είναι η πρεμιέρα — είναι η υπόσχεση συνέχειας. Ο Knight επιβεβαίωσε ότι το post-war κεφάλαιο του σύμπαντος έχει ήδη πάρει το πράσινο φως. Το The Immortal Man δεν είναι φινάλε. Είναι γέφυρα.

Μετά από 36 ώρες τηλεοπτικής ιστορίας, αμέτρητα memes, iconic ατάκες και μια από τις πιο στιβαρές τηλεοπτικές μυθολογίες των τελευταίων ετών, οι Peaky Blinders δείχνουν πως δεν λένε να κατεβάσουν τα καπέλα τους.

Ο Tommy Shelby επιστρέφει. Και αυτή τη φορά, δεν είναι μόνο για να κλείσει λογαριασμούς — αλλά για να ανοίξει έναν καινούργιο κύκλο.

