Μπρους Κάμπελ: Με καρκίνο διαγνώστηκε ο ηθοποιός

Ο Κάμπελ ανέφερε ότι θα αλλάξουν πολλά στο επαγγελματικό του πρόγραμμα

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, της ταινίας «Evil Dead», Μπρους Κάμπελ, αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο, αλλά λέει ότι είναι «αντιμετωπίσιμος».

Ο Κάμπελ είπε ότι η δουλειά θα πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα ενώ θα υποβάλλεται σε θεραπεία.

Η ανάρτηση του Κάμπελ για τη μάχη του με τον καρκίνο

Ο 67χρονος ηθοποιός δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X, γράφοντας «Γεια σας, φίλοι μου, στις μέρες μας, όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα υγείας, αυτό αναφέρεται ως «ευκαιρία», οπότε ας το δεχτούμε – έχω ένα τέτοιο πρόβλημα. Είναι επίσης ένας τύπος καρκίνου που είναι «αντιμετωπίσιμος» και όχι «ιάσιμος». Ζητώ συγγνώμη αν αυτό σας σοκάρει – σόκαρε και εμένα».

«Τα καλά νέα είναι ότι δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δημοσιεύω αυτό το μήνυμα, επειδή επαγγελματικά, μερικά πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν – οι εμφανίσεις, τα συνέδρια και η δουλειά γενικά θα πρέπει να περάσουν σε δεύτερη μοίρα για χάρη της θεραπείας. Το σχέδιό μου είναι να αναρρώσω όσο το δυνατόν καλύτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να μπορέσω να κάνω περιοδεία με τη νέα μου ταινία «Ernie & Emma» αυτό το φθινόπωρο» συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν αρκετά συνέδρια αυτό το καλοκαίρι που πρέπει να ακυρώσω. Λυπάμαι πολύ για αυτό. Οι θεραπευτικές ανάγκες και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν πάνε πάντα χέρι-χέρι. Αυτό είναι όλο. Δεν προσπαθώ να κερδίσω τη συμπάθεια – ή συμβουλές – απλά θέλω να προλάβω σε περίπτωση που κυκλοφορήσουν ψευδείς πληροφορίες (που θα συμβεί). Μην φοβάστε, είμαι ένας σκληρός γέρος και έχω μεγάλη υποστήριξη, οπότε περιμένω να μείνω για λίγο. Όπως πάντα, είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο και ελπίζω να σας δω σύντομα!», έγραψε ο Κάμπελ.

