Björk: Η μεγάλη έκπληξη στα Brit Awards 2026

Η Rosalía ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια των Brit Awards 2026, σε μια τελετή απονομής γεμάτη εκπλήξεις.
Μία από τις πιο ηχηρές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Björk, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να συνοδεύσει τη Rosalía στην ερμηνεία του τραγουδιού τους, «Berghain».
Η performance τους «ήταν μεγαλοπρεπής, προσιτή και απολύτως συναρπαστική», σχολίασε το Billboard.
THIS IS FUCKING INSAAAAAAAANE.— JONATHAN (@Jonathzn) February 28, 2026
ROSALÍA YOU ARE THE FUCKING GREATEST! pic.twitter.com/JAmeTYbdzH
«Συνοδευόμενη από ορχήστρα και χορωδία, η τραγουδίστρια ανέδειξε το οπερατικό της ταλέντο ως ερμηνεύτρια, ενώ στη συνέχεια η Björk εμφανίστηκε απροσδόκητα στη σκηνή», προσθέτει το δημοσίευμα.
Brit Awards 2026: Αναλυτικά η λίστα των νικητών
- Καλλιτέχνης της Χρονιάς - Olivia Dean
- Συγκρότημα της Χρονιάς - Wolf Alice
- Άλμπουμ της Χρονιάς - Olivia Dean / The Art of Loving
- Καλλιτέχνης Επανεμφάνισης - Lola Young
- Διεθνής Καλλιτέχνης - Rosalía
- Διεθνές Συγκρότημα - Geese
- Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) / Sam Fender με Olivia Dean – Rein Me In
- Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) / Rosé και Bruno Mars – APT
- Alternative / Rock Act - Sam Fender
- Pop Act - Olivia Dean
- Hip-hop / Grime / Rap Act - Dave
- R&B Act - Sau
- Dance Act - Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax
- Critics’ Choice - Jacob Alon
- Παραγωγός της Χρονιάς - PinkPantheress
- Συγγραφέας Τραγουδιών της Χρονιάς - Noel Gallagher
- Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική - Mark Ronson
- Βραβείο Lifetime Achievement - Ozzy Osbourne
Με πληροφορίες από Billboard, BBC