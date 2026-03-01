ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Björk: Η μεγάλη έκπληξη στα Brit Awards 2026

Η εμφάνιση της Björk στη σκηνή μαζί με τη Rosalía

The LiFO team
The LiFO team
Η Bjork στα BRIT Awards 2026 στο Co-op Live Arena, Μάντσεστερ, Βρετανία, 28 Φεβρουαρίου 2026 / Φωτ.: EPA/ADAM VAUGHAN
Η Rosalía ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια των Brit Awards 2026, σε μια τελετή απονομής γεμάτη εκπλήξεις.

Μία από τις πιο ηχηρές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Björk, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να συνοδεύσει τη Rosalía στην ερμηνεία του τραγουδιού τους, «Berghain».

Η performance τους «ήταν μεγαλοπρεπής, προσιτή και απολύτως συναρπαστική», σχολίασε το Billboard.

«Συνοδευόμενη από ορχήστρα και χορωδία, η τραγουδίστρια ανέδειξε το οπερατικό της ταλέντο ως ερμηνεύτρια, ενώ στη συνέχεια η Björk εμφανίστηκε απροσδόκητα στη σκηνή», προσθέτει το δημοσίευμα.

Brit Awards 2026: Αναλυτικά η λίστα των νικητών

  • Καλλιτέχνης της Χρονιάς - Olivia Dean
  • Συγκρότημα της Χρονιάς - Wolf Alice
  • Άλμπουμ της Χρονιάς - Olivia Dean / The Art of Loving
  • Καλλιτέχνης Επανεμφάνισης - Lola Young
  • Διεθνής Καλλιτέχνης - Rosalía
  • Διεθνές Συγκρότημα - Geese
  • Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) / Sam Fender με Olivia Dean – Rein Me In
  • Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) / Rosé και Bruno Mars – APT
  • Alternative / Rock Act - Sam Fender
  • Pop Act - Olivia Dean
  • Hip-hop / Grime / Rap Act - Dave
  • R&B Act - Sau
  • Dance Act - Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax
  • Critics’ Choice - Jacob Alon
  • Παραγωγός της Χρονιάς - PinkPantheress
  • Συγγραφέας Τραγουδιών της Χρονιάς - Noel Gallagher
  • Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική - Mark Ronson
  • Βραβείο Lifetime Achievement - Ozzy Osbourne

Με πληροφορίες από Billboard, BBC
 

