Νέα μελέτη αποκαλύπτει πώς οι πρώτοι άνθρωποι εξασφάλιζαν το κρέας τους

Μια νέα επιστημονική μελέτη φωτίζει με περισσότερη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο οι πρώτοι άνθρωποι εξασφάλιζαν τροφή, δείχνοντας ότι η κατανάλωση κρέατος δεν ήταν ούτε αποκλειστικά αποτέλεσμα κυνηγιού ούτε απλής περισυλλογής, αλλά ένας συνδυασμός των δύο.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, βασίζεται σε απολιθωμένα οστά ζώων και κατάλοιπα πρώιμων ανθρώπων (hominins) και υποστηρίζει ότι τα πρώτα μέλη του γένους Homo ακολουθούσαν μια σταθερή αλλά ευέλικτη στρατηγική κατανάλωσης κρέατος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, τον φυσικό ανθρωπολόγο, Francis Forrest, από το Πανεπιστήμιο Φέρφιλντ της Καλιφόρνια, η κατανάλωση κρέατος θεωρείται καθοριστικό σημείο στην ανθρώπινη εξέλιξη, ωστόσο μέχρι σήμερα παρέμενε ασαφές το πώς ακριβώς οι πρώτοι άνθρωποι αποκτούσαν πρόσβαση σε αυτό. Κοινώς, το εάν κυνηγούσαν ενεργά ή αν εκμεταλλεύονταν υπολείμματα από άλλα σαρκοφάγα.

Δείγμα δοντιού πρώτου ανθρώπου βρέθηκε στην Κένυα / Φωτ.: Sharon Kuo

Πρώτοι άνθρωποι: Τι έδειξε η μελέτη για το πώς εξασφάλιζαν το κρέας

Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι συνέβαιναν και τα δύο. Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε απολιθώματα ηλικίας περίπου 1,6 εκατομμυρίων ετών από τον σχηματισμό Koobi Fora στην Κένυα, μια περιοχή γνωστή για τα σημαντικά ευρήματα σχετικά με την ανθρώπινη εξέλιξη.

Το υλικό περιλάμβανε γεωλογικά δεδομένα, δόντια πρώιμων ανθρώπων και οστά ζώων, κυρίως φυτοφάγων θηλαστικών. Οι επιστήμονες εξέτασαν τα σημάδια που έφεραν τα οστά, όπως τομές από λίθινα εργαλεία, ίχνη θραύσης για εξαγωγή μυελού, δαγκωματιές από σαρκοφάγα, καθώς και τον τρόπο που είχαν κατακερματιστεί.

Ο στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν τα ίχνη αυτά αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά ή αν αντανακλούν μια συστηματική συμπεριφορά.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι πρώτοι άνθρωποι συχνά έφταναν στα κουφάρια όταν υπήρχε ακόμη άφθονο κρέας, κάτι που υποδηλώνει πιο ενεργό ρόλο στην εξασφάλιση τροφής. Παράλληλα, φαίνεται πως μετέφεραν τα πιο, «πλούσια», σε κρέας μέρη αλλού για επεξεργασία και κατανάλωση, ενώ στη συνέχεια έσπαγαν τα οστά για να αξιοποιήσουν τον μυελό, μια ιδιαίτερα θρεπτική πηγή ενέργειας.

Ωστόσο, σε ορισμένα οστά εντοπίστηκαν λιγότερα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας, στοιχείο που υποδηλώνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι πρώιμοι άνθρωποι κατέφευγαν και σε περισυλλογή υπολειμμάτων.

Πρώτοι άνθρωποι: Πώς συμβάλλει η μελέτη στην κατανόηση της εξέλιξης

Όπως σημειώνει ο Forrest, η μελέτη συμβάλλει σε μια πιο σύνθετη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς: «Η κατανόηση του τρόπου αναζήτησης τροφής από τους πρώτους ανθρώπους δείχνει πώς αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα επιβίωσης, από την εύρεση τροφής μέχρι την αποφυγή κινδύνων και τον ανταγωνισμό με άλλα ζώα».

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η επιβίωση των πρώτων ανθρώπων βασιζόταν στην προσαρμοστικότητα, δηλαδή στη συνεργασία, στη χρήση εργαλείων και στην ικανότητα να αλλάζουν στρατηγική ανάλογα με τις συνθήκες.

Με πληροφορίες από Proceedings of the National Academy of Sciences

