Καύσιμα: Συνεχίζεται η πτώση των τιμών - Κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη σε πρατήρια

Πτώση στις τιμές των διυλιστηρίων, που επηρεάζει και αυτές των καυσίμων, καταγράφεται για έκτη συνεχή ημέρα, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές και στα πρατήρια τις επόμενες ημέρες.

Παρότι η μείωση στη χονδρική αγορά δεν μεταφέρεται άμεσα και με τον ίδιο ρυθμό στη λιανική, η τάση στα καύσιμα θεωρείται πλέον καθοδική, όπως ξεκαθαρίζει η ΕΡΤ. Αυτό σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερα πρατήρια αναμένεται να διαθέτουν φθηνότερα τόσο την αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης.

Ήδη σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τιμές αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, έπειτα από εβδομάδες αυξημένων τιμών. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης καταγράφονται πλέον τιμές χαμηλότερες από 1,65 ευρώ ανά λίτρο.

Καύσιμα: Γιατί παρατηρούνται αποκλίσεις στις τιμές

Οι αποκλίσεις, ωστόσο, παραμένουν σημαντικές. Η μείωση των τιμών στα διυλιστήρια δεν περνά αυτομάτως στην αντλία, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αισθητές διαφορές ακόμη και μεταξύ πρατηρίων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Το φαινόμενο αυτό γίνεται συνήθως πιο έντονο σε περιόδους όπου οι τιμές στη χονδρική υποχωρούν γρήγορα.

Η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος προμήθειας των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η τιμή της αμόλυβδης σε επίπεδο διυλιστηρίου, στην οποία περιλαμβάνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αλλά όχι ο ΦΠΑ και το εμπορικό περιθώριο κέρδους, βρισκόταν περίπου στο 1,25 ευρώ ανά λίτρο πριν από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Στις 21 Μαΐου είχε φτάσει κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ έκτοτε ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, έχοντας υποχωρήσει κατά περίπου 12 λεπτά ανά λίτρο.

Καύσιμα: Η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή διυλιστηρίου είχε αυξηθεί από τα 1,09 ευρώ έως τα 1,58 ευρώ ανά λίτρο, πριν ξεκινήσει η αποκλιμάκωση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται περίπου στο 1,17 ευρώ το λίτρο, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις και στη λιανική αγορά.

Στην τελική τιμή, πάντως, αναμένεται να επηρεάσει και η αλλαγή στο καθεστώς επιδότησης. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου η κρατική επιδότηση μειώνεται από τα 20 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, εξέλιξη που θα αποτυπωθεί στις τιμές πώλησης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ