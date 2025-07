Star Wars: Σε δημοπρασία το εμβληματικό φωτόσπαθο του Darth Vader

Το διάσημο φωτόσπαθο του Darth Vader του κακού χαρακτήρα των ταινιών Star Wars πρόκειται να δημοπρατηθεί για πρώτη φορά, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τις 2,2 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Το συγκεκριμένο όπλο, που χρησιμοποιήθηκε στις θρυλικές σκηνές μονομαχίας στις ταινίες Star Wars: Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται (1980) και Η Επιστροφή των Τζεντάι (1983), θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία τον Σεπτέμβριο από τον οίκο Propstore, που ειδικεύεται σε κινηματογραφικά αναμνηστικά.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται με αφορμή τη 45η επέτειο της πρώτης ταινίας. Το φωτόσπαθο εκτιμάται ότι θα πουληθεί σε τιμή μεταξύ 746.000 και 2.241.000 λιρών.

Το χρησιμοποιούσε ο ηθοποιός David Prowse, που ενσάρκωσε τον Darth Vader, στις καθοριστικές μονομαχίες με τον Mark Hamill (Λουκ Σκάιγουοκερ) στο φινάλε και των δύο ταινιών. Το χρησιμοποίησε επίσης ο κασκαντέρ και Ολυμπιονίκης ξιφομάχος Bob Anderson.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, τα αυθεντικά φωτόσπαθα από την αρχική τριλογία είναι εξαιρετικά σπάνια. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρείται πως είναι το μοναδικό αυθεντικό «ηρωικό» φωτόσπαθο με επιβεβαιωμένη χρήση επί της οθόνης που έχει βγει ποτέ σε δημόσια δημοπρασία.

Ο Brandon Alinger, διευθυντής του Propstore, δήλωσε: «Το φωτόσπαθο – ή αλλιώς 'λέιζερ-σπαθί' όπως αρχικά ονομάστηκε – σχεδιάστηκε από τον Τζορτζ Λούκας ως το ιδανικό αμυντικό όπλο για μια πιο εξελιγμένη εποχή.»

«Σχεδόν 50 χρόνια μετά την πρώτη ταινία Star Wars, τα φωτόσπαθα αποτελούν παγκοσμίως αναγνωρίσιμο σύμβολο της πιο αγαπημένης κινηματογραφικής σειράς και συγκαταλέγονται στα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά αντικείμενα όλων των εποχών. Τα εναπομείναντα αυθεντικά φωτόσπαθα από την αρχική τριλογία είναι εξαιρετικά σπάνια, και είναι τιμή μας να παρουσιάσουμε αυτό το ιστορικό αντικείμενο. Πρόκειται για κομμάτι-θησαυρό, άξιο των κορυφαίων συλλογών παγκοσμίως. Είναι, απλά, ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα τόσο του Star Wars όσο και της ιστορίας του κινηματογράφου», πρόσθεσε.

An iconic weapon. A villain you know. A reveal you won’t forget.



All we’ll say for now? Three letters: M-P-P.



✨ Watch this space. Propstore’s about to announce something big later today... pic.twitter.com/bNhnQlK68u