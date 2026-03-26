Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Επιστρέφει με νέο single και άλμπουμ μετά από έξι χρόνια

Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε συναυλία στη Βραζιλία / EPA
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) κυκλοφόρησε το νέο του single με τίτλο «Οι ημέρες που αφήσαμε πίσω μας (Days We Left Behind)», σηματοδοτώντας την επιστροφή του με νέο άλμπουμ μετά από σχεδόν έξι χρόνια.

Το τραγούδι, που αποτελεί μια νοσταλγική «ερωτική επιστολή» στο Λίβερπουλ, συνοδεύτηκε από την επίσημη ανακοίνωση του νέου δίσκου με τίτλο «The Boys of Dungeon Lane», ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου.

Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ του μετά το «McCartney III» του 2020.

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Το πιο εσωστρεφές έργο της καριέρας του το άλμπουμ

Σύμφωνα με την περιγραφή του δίσκου, πρόκειται για το πιο εσωστρεφές έργο της καριέρας του, με τον McCartney να επιστρέφει στις ρίζες του, γράφοντας μεταξύ άλλων για την παιδική του ηλικία στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, την οικογένειά του και τις πρώτες του εμπειρίες με τον Τζορτζ Χάρισον και τον Τζον Λένον, πριν ακόμη εμφανιστεί το φαινόμενο των Beatles.

Μουσικά, το άλμπουμ κινείται σε γνώριμα αλλά πολυσυλλεκτικά μονοπάτια: από rock ύφος που θυμίζει τους Wings μέχρι αρμονίες Beatles και πιο προσωπικές, μινιμαλιστικές συνθέσεις.

Ως προς το τραγούδι, το «Days We Left Behind» έκανε πρεμιέρα στο BBC Radio Merseyside, με τον McCartney να εξηγεί ότι βασίζεται σε προσωπικές αναμνήσεις: «τι άλλο μπορεί να αντλήσει ένας δημιουργός πέρα από το παρελθόν; Είναι ένα τραγούδι γεμάτο αναμνήσεις από το Λίβερπουλ, και περιλαμβάνει και μια αναφορά στον Τζον».

Σε σχετική δήλωση πρόσθεσε ότι ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από στίχο του ίδιου τραγουδιού και συνδέεται με την περιοχή όπου μεγάλωσε.

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Πέντε χρόνια κράτησε η διαδικασία

Το άλμπουμ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον παραγωγό Andrew Watt, με τον οποίο ο ΜακΚάρτνεϊ ξεκίνησε να δουλεύει μετά τη γνωριμία τους το 2021.

Η διαδικασία κράτησε περίπου πέντε χρόνια, με ηχογραφήσεις που έγιναν ανάμεσα σε περιοδείες, σε Λος Άντζελες και Σάσεξ.

Σύμφωνα με την παραγωγή, όλα ξεκίνησαν όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακάλυψε τυχαία μια νέα συγχορδία σε μια από τις πρώτες τους συναντήσεις, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου κομματιού του δίσκου.

Ο τίτλος του άλμπουμ, «The Boys of Dungeon Lane», παραπέμπει σε έναν δρόμο στο Σπικ, προάστιο του Λίβερπουλ, κοντά στα παιδικά σπίτια του McCartney και του George Harrison.

Με πληροφορίες από Variety

