Πλεκτά αντικείμενα ηλικίας 12.000 ετών ενδέχεται να είναι από τα παλαιότερα ενδύματα

Ένας αρχαιολόγος λέει ότι ένα υφαντό αντικείμενο που ανακαλύφθηκε σε μια σπηλιά στο Όρεγκον και χρονολογείται περίπου 12.000 χρόνια πριν, μπορεί να είναι ένα από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα ενδυμάτων ή υποδημάτων στον κόσμο.

Ο Richard Rosencrance, αρχαιολόγος που έχει μελετήσει το αντικείμενο, είπε ότι το αντικείμενο βρέθηκε στη σπηλιά Cougar Mountain στο νότιο-κεντρικό Όρεγκον, μέρος ενός συμπλέγματος αρχαιολογικών χώρων που περιλαμβάνει επίσης τις γνωστές σπηλιές Paisley και Connley.

Η χρονολόγηση του υλικού που παραπέμπει σε ένδυμα

Η ραδιοχρονολόγηση τοποθετεί το υφαντό υλικό στα τέλη της Πλειστόκαινης εποχής, δήλωσε ο Rosencrance κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο FOX 12 Now. Το αντικείμενο κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως πλέξιμο, μια μέθοδος που παρατηρείται επίσης σε αρχαία καλάθια και ψάθες της περιοχής.

Οι ερευνητές δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι το αντικείμενο ήταν ρούχο, είπε ο Rosencrance, αλλά μπορεί να ήταν μέρος ενός ενδύματος ή υποδήματος, όπως ένα μοκασίνι της εποχής.

«Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα ότι είναι ρούχο», είπε. «Αλλά είναι είτε ρούχο είτε πιθανώς υπόδημα».

Ο Rosencrance είπε ότι οι ξηρές συνθήκες της σπηλιάς βοήθησαν στη διατήρηση των οργανικών υλικών, όπως οι φυτικές ίνες, επιτρέποντας στους επιστήμονες να τα χρονολογήσουν άμεσα, κάτι που σπάνια είναι δυνατό με τα αρχαία υφάσματα.

Η σπηλιά ανασκάφηκε από έναν μη επαγγελματία τη δεκαετία του 1950, αλλά μεγάλο μέρος του υλικού δεν ήταν διαθέσιμο για σύγχρονη έρευνα μέχρι πρόσφατα, είπε.

Ο Rosencrance είπε ότι η ανακάλυψη στο Όρεγκον θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το παλαιότερο γνωστό παράδειγμα ενδυμασίας στη Βόρεια Αμερική.

Η ανακάλυψη προστίθεται στα αυξανόμενα στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ζούσαν στην περιοχή της Μεγάλης Λεκάνης πριν από χιλιάδες χρόνια είχαν προηγμένες δεξιότητες στην υφαντουργία και ήταν καλά προσαρμοσμένοι στις σκληρές χειμερινές συνθήκες, δήλωσε.

Με πληροφορίες από FOX 12 OREGON

