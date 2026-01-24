Βέλη με δηλητήριο 60.000 ετών αποκαλύπτουν προηγμένες τεχνικές κυνηγιού

Μια ομάδα αρχαιολόγων που πραγματοποιούσε ανασκαφές στη νότια Αφρική βρήκε τα παλαιότερα στοιχεία για τη χρήση όπλων με δηλητήριο από τον άνθρωπο, επεκτείνοντας την γνωστή ημερομηνία για αυτή την τεχνολογία στα 60.000 χρόνια πριν.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε με την ανάλυση χημικών ιχνών που εντοπίστηκαν σε αρχαίες αιχμές βελών από χαλαζία, οι οποίες βρέθηκαν στο Umhlatuzana Rock Shelter στο KwaZulu-Natal της Νότιας Αφρικής.

Η μελέτη που προσφέρει νέα στοιχεία για το αρχαίο κυνήγι

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια μικρή επιλογή από πέτρινες αιχμές βελών που ανασκάφηκαν πριν από δεκαετίες από αποθέσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική παράδοση Howiesons Poort, μια περίοδο γνωστή για την τεχνολογική καινοτομία της μεταξύ των πρώτων Homo sapiens.

Μέσω της χρήσης προηγμένων μικροχημικών και βιομοριακών αναλύσεων, οι ερευνητές εντόπισαν την παρουσία των αλκαλοειδών buphandrine και epibuphanisine σε ορισμένα δείγματα. Αυτά θεωρούνται τοξικές ενώσεις που βρίσκονται στην οικογένεια φυτών Amaryllidaceae. Ο δηλητηριώδης βολβός του Boophone disticha είναι το συγκεκριμένο φυτό που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στη νότια Αφρική ως δηλητήριο για βέλη.

Από τις δέκα αιχμές βελών που αναλύθηκαν, οι πέντε διατηρούσαν σαφή ίχνη αυτών των φυτικών τοξινών. Αυτές οι τοξίνες είναι βραδείας δράσης, που σημαίνει ότι δεν θα σκότωναν το θήραμα αμέσως. Θα εξασθένιζαν τα ζώα με την πάροδο του χρόνου πριν από το θάνατο.

Τέτοιες τοξίνες θα διευκόλυναν το επίμονο κυνήγι ή θα επέτρεπαν το κυνήγι από απόσταση, επειδή μειώνουν τις σωματικές απαιτήσεις από τους κυνηγούς και αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχούς θανάτωσης.

Μέχρι τώρα, η πρώτη χρήση δηλητηρίου στο κυνήγι παρατηρήθηκε μόνο από ενδείξεις που ήταν σε μεγάλο βαθμό έμμεσες και δεν μπορούσαν να συνδεθούν με βεβαιότητα με τα όπλα. Η ανακάλυψη στο Umhlatuzana είναι η πρώτη που προσφέρει αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι οι κυνηγοί κατά τη Μέση Λίθινη Εποχή χρησιμοποιούσαν φυτικό δηλητήριο στις αιχμές των βελών.

Προηγούμενα επιβεβαιωμένα παραδείγματα αυτού του τύπου όπλων με δηλητήριο δεν ήταν παλαιότερα από μερικές χιλιάδες χρόνια. Αυτή η νέα ανακάλυψη είναι πάνω από 50.000 χρόνια παλαιότερη από οποιοδήποτε άλλο γνωστό παράδειγμα.

Η ανακάλυψη ως δείγμα της εξελιγμένης ανθρώπινης νοημοσύνης

Για να υποστηρίξουν τα συμπεράσματά τους, οι συγγραφείς ανέλυσαν τα αρχαία υπολείμματα μαζί με το δηλητήριο που βρέθηκε σε ιστορικές αιχμές βελών που ανακαλύφθηκαν στη νότια Αφρική κατά τον 18ο αιώνα, καθώς και εκχυλίσματα από τους βολβούς του σύγχρονου φυτού Boophone disticha.

Αυτό υποδηλώνει μια εκπληκτική συνέχεια στην οικολογική γνώση και τις πρακτικές κυνηγιού για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Ακόμα πιο σημαντικό, από τεχνολογική άποψη, η ανακάλυψη συμβάλλει στην κατανόηση της πρώιμης ανθρώπινης νοημοσύνης. Η παραγωγή και η χρήση βελών με την αξιοποίηση δηλητηρίου απαιτεί προγραμματισμό, κατανόηση των ιδιοτήτων των φυτών και γνώση των καθυστερημένων σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος. Αυτές οι δεξιότητες αντανακλούν ένα υψηλό επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων και σύνθετων στρατηγικών επιβίωσης που υπήρχαν ήδη στους ανθρώπινους πληθυσμούς της νότιας Αφρικής κατά τη διάρκεια του ύστερου Πλειστόκαινου.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Science Advances, αποδεικνύουν επίσης ότι, υπό ευνοϊκές συνθήκες, τα εύθραυστα οργανικά υπολείμματα μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό ανοίγει νέες δυνατότητες για την αναγνώριση αρχαίων δηλητηρίων και φαρμάκων σε άλλα μέρη.

Με πληροφορίες από Archaeology News

