Πίτερ Γκριν: Ο ηθοποιός του «Pulp Fiction» πέθανε σε ατύχημα με όπλο

Ο ηθοποιός είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν στα μέσα Δεκεμβρίου

Ο Πίτερ Γκριν / Instagram
The LiFO team
Ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν (Peter Greene), γνωστός από τις ταινίες «Pulp Fiction» και «Η Μάσκα», πέθανε σε ηλικία 60 ετών έπειτα από ατύχημα με πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές αρχές της Νέας Υόρκης.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, η επίσημη αιτία θανάτου ήταν τραύμα από πυροβολισμό στην αριστερή μασχάλη, με βλάβη στη βραχιόνιο αρτηρία. Ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Γκριν αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στην αριστερή μασχάλη, με τη σφαίρα να πλήττει την αρτηρία που τροφοδοτεί με αίμα το χέρι, τον αγκώνα και τον πήχη.

Ο ηθοποιός είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν στα μέσα Δεκεμβρίου, έπειτα από κλήση γείτονα στις αρχές. Ο γείτονας ανέφερε ότι ακουγόταν μουσική όλη τη νύχτα από το διαμέρισμα και, όταν δεν ανταποκρίθηκε στο χτύπημα, κάλεσε την αστυνομία, η οποία τον εντόπισε νεκρό.

Ο Πίτερ Γκριν έγινε ιδιαίτερα γνωστός τη δεκαετία του 1990 μέσα από ρόλους «κακών». Ξεχώρισε στο πλευρό του Τζιμ Κάρεϊ ως ο γκάνγκστερ Ντόριαν Τάιρελ στο «The Mask», ενώ εμφανίστηκε επίσης στα The Usual Suspects, Training Day και The Bounty Hunter, μεταξύ πολλών άλλων παραγωγών.

Ο θάνατός του κλείνει ένα κεφάλαιο για έναν ηθοποιό που ταυτίστηκε με έντονους, σκοτεινούς ρόλους και άφησε το αποτύπωμά του στον αμερικανικό κινηματογράφο των 90s.

Με πληροφορίες από TMZ

