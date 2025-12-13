Πέθανε στα 60 του ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν, o «Ζεντ» του Pulp Fiction

Ο Πίτερ Γκριν, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τους ρόλους του στο Pulp Fiction και το The Mask, πέθανε σε ηλικία 60 ετών.

Ο Γκριν εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη συνοικία Lower East Side της Νέας Υόρκης την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς, ενώ αρχικά είχε μεταδοθεί από τη New York Daily News. Σύμφωνα με τον Έντουαρντς, οι αρχές προχώρησαν σε έλεγχο ευεξίας όταν διαπιστώθηκε ότι μουσική ακουγόταν από το διαμέρισμα του ηθοποιού επί περισσότερες από 24 ώρες.

Τα αίτια θανάτου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

«Κανείς δεν υποδύθηκε καλύτερα τον κακό από τον Πίτερ», δήλωσε ο Έντουαρντς στο NBC News. «Όμως είχε και μια ήρεμη, ευαίσθητη πλευρά που ελάχιστοι γνώριζαν, με μια καρδιά πραγματικά χρυσή».

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Γκριν έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1990 στη σειρά Hardball. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ήρθε το 1992 με την ταινία Laws of Gravity, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Έντι Φάλκο.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 καθιερώθηκε ως χαρακτηριστικός «σκληρός» δεύτερων ρόλων, με εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο Clean, Shaven (1993), στο The Mask (1994), όπου υποδύθηκε τον βασικό αντίπαλο του Τζιμ Κάρεϊ, καθώς και στο Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο την ίδια χρονιά.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε σειρά γνωστών παραγωγών, όπως τα The Usual Suspects, Kiss & Tell, Blue Streak και Training Day, δίπλα στους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Ίθαν Χοκ. Παράλληλα, είχε επαναλαμβανόμενους ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως The Black Donnellys, Life on Mars και Chicago P.D.

Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε στη σειρά The Continental (2023), το prequel του John Wick, ενώ το 2025 συμμετείχε σε ένα επεισόδιο της σειράς Dope Thief.

«Ήταν από τους κορυφαίους character actors της γενιάς του», δήλωσε ο μάνατζέρ του στο Deadline. «Ένας γενναιόδωρος φίλος, που θα σου έδινε κυριολεκτικά το πουκάμισο από την πλάτη του».

Ο Πίτερ Γκριν είχε ακόμη δύο επερχόμενα πρότζεκτ: την ταινία Mascots, με τον Μίκι Ρουρκ, και ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετείχε ως αφηγητής. Άφησε πίσω του μία αδελφή και έναν αδελφό.

