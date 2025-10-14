ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε ο θρύλος της soul D’Angelo σε ηλικία 51 ετών

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του - Η πορεία του βραβευμένου με Grammy D’Angelo που ξεχώρισε μέσα από τα «Brown Sugar», «Voodoo» και «Black Messiah»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πέθανε ο θρύλος της soul D’Angelo σε ηλικία 51 ετών Facebook Twitter
Ο D'Angelo στο North Sea Jazz Festival, στη Χάγη της Ολλανδίας το 2000 / Φωτογραφία: Frans Schellekens/Redferns / Getty Images
0

Πέθανε ο θρύλος της soul, D’Angelo, σε ηλικία 51 ετών.

Ο θρυλικός καλλιτέχνης και βραβευμένος με τέσσερα βραβεία Grammy που καθόρισε το neo-soul, έφυγε από τη ζωή, έχοντας έλθει αντιμέτωπος με καρκίνο στο πάγκρεας.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του, δηλώνοντας στο Variety:

«Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του σ’ αυτή τη ζωή… Μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Michael D’Angelo Archer, γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, “έφυγε” από τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025. Είμαστε συντετριμμένοι που μας αφήνει μόνο με αναμνήσεις, αλλά αιώνια ευγνώμονες για τη μουσική του παρακαταθήκη. Ζητάμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά καλούμε όλους να τον τιμήσουν, πενθώντας τον και ταυτόχρονα γιορτάζοντας το ανεκτίμητο δώρο του τραγουδιού που χάρισε στον κόσμο».

Συνεργάτες και φίλοι του D’Angelo τον αποχαιρέτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο DJ Premier, παραγωγός του τραγουδιού «Devil’s Pie», έγραψε: «Τόσο λυπητερή η απώλεια του D’Angelo. Περάσαμε μαζί απίστευτες στιγμές. Θα μου λείψεις πολύ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βασιλιά μου. Σε αγαπώ».

Ποιος ήταν ο D’Angelo

Όπως τον περιγράφει ο διεθνής Τύπος, ο D’Angelo υπήρξε μια σπάνια, χαρισματική και ταυτόχρονα μυστηριώδης φιγούρα της μουσικής βιομηχανίας. Κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ στην καριέρα του: το «Brown Sugar» (1995), το «Voodoo» (2000) και το «Black Messiah» (2014) με το συγκρότημά του, The Vanguard.

Με το ντεμπούτο του «Brown Sugar» ανέδειξε έναν πρωτόγνωρο για την εποχή ήχο, συνδυάζοντας τα κλασικά στοιχεία της R&B με τις επιρροές της hip-hop. Το «Voodoo» έδωσε μια ακόμη πιο ώριμη και βαθιά soul αισθητική, εδραιώνοντάς τον ως κορυφαίο εκπρόσωπο του neo-soul. Για τα δύο τελευταία του άλμπουμ τιμήθηκε με τέσσερα βραβεία Grammy.

Ο Michael Eugene Archer γεννήθηκε στο South Richmond της Βιρτζίνια και μεγάλωσε μέσα στη μουσική -έμαθε πιάνο σε ηλικία τριών ετών και έπαιζε στην εκκλησία μαζί με τον πατέρα του, που ήταν πάστορας. Στην εφηβεία του συμμετείχε σε διάφορα τοπικά συγκροτήματα, όπως οι Three of a Kind, Michael Archer and Precise, και Intelligent, Deadly but Unique (I.D.U.).

Το 1993 υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI και έγραψε το τραγούδι «U Will Know» για το συγκρότημα Black Men United (B.M.U.). Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 1995, κυκλοφόρησε το «Brown Sugar», το οποίο παρέμεινε για 65 εβδομάδες στο Billboard 200 και γέννησε επιτυχίες όπως «Lady», «Cruisin» και το ομώνυμο κομμάτι.

Μετά από μια περίοδο αποχής λόγω δημιουργικού μπλοκαρίσματος, επέστρεψε με το «Voodoo», ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της R&B των αρχών του 2000, που άλλαξε το τοπίο της soul μουσικής.

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδερφή της

Πολιτισμός / Πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας πιστεύεται πως απεικονίζει την αδελφή της

«Αν και αυτά τα εντυπωσιακά πορτρέτα έχουν εκτεθεί πολλές φορές τα τελευταία 250 χρόνια, θα είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπουμε επιτέλους τη Μαρία Αντουανέτα όπως ήταν πραγματικά, και όχι να τη συγχέουμε με την αδελφή της», δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας στη Γενεύη
LIFO NEWSROOM
Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Πολιτισμός / Μια αρχαιολόγος έχει βρει πώς μύριζαν τα αρώματα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Θα μιλήσει για αυτό σε μια διάλεξη

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο - Βίλα Γκέτυ και αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», την πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στον Μυκηναϊκό πολιτισμό.
LIFO NEWSROOM
Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Πολιτισμός / Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον», γράφει ο Άλεν σε κείμενό του, αφιερωμένο στην Αμερικανίδα ηθοποιό
LIFO NEWSROOM
Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Πολιτισμός / Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη
LIFO NEWSROOM
Μία Φάροου: Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Πολιτισμός / Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Το μήνυμα της έρχεται μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους
LIFO NEWSROOM
Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Πολιτισμός / Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Γνωστό ως «Διάδρομος του Κόμμοδου», το τούνελ μήκους 55 μέτρων κατασκευάστηκε κάτω από το αμφιθέατρο, ώστε οι αυτοκράτορες και οι εκλεκτοί τους καλεσμένοι να φτάνουν στις αυτοκρατορικές θέσεις χωρίς να αναμειγνύονται με το πλήθος
LIFO NEWSROOM
Από τη Γερμανία στην Αρχαία Ολυμπία: Επαναπατρίστηκε μέρος κιονόκρανου που είχε απομακρυνθεί παράνομα

Πολιτισμός / Από τη Γερμανία στην Αρχαία Ολυμπία: Επαναπατρίστηκε κιονόκρανο που είχε απομακρυνθεί παράνομα

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, ο επαναπατρισμός του κιονόκρανου κατέστη δυνατός χάρη στην ευαισθησία και το θάρρος μιας Γερμανίδας, η οποία το κατείχε από τη δεκαετία του 1960, μετά από περισυλλογή του από την περιοχή του Λεωνιδαίου
LIFO NEWSROOM
Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

Πολιτισμός / Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

«Το να το κάνω αυτό με τους No Doubt μοιάζει σαν να επιστρέφω στο παρελθόν για να ξαναζήσω την ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε κάτι εντελώς καινούργιο με τρόπους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.», δήλωσε η Gwen Stefani
LIFO NEWSROOM
 
 