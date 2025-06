Δημοπρασία αντικειμένων του Ντέιβιντ Λιντς: Πωλήσεις ρεκόρ για τον σκηνοθέτη - μύθο

Προσωπικά αντικείμενα του θρυλικού σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς, που απεβίωσε τον Ιανουάριο, συγκέντρωσαν περισσότερα από 4,25 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Λος Άντζελες.

Στο επίκεντρο της δημοπρασίας βρέθηκαν τα σενάρια του ακυκλοφόρητου κινηματογραφικού του πρότζεκτ “Ronnie Rocket”, τα οποία πουλήθηκαν για 195.000 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη επιμέρους προσφορά.

Συνολικά δημοπρατήθηκαν σχεδόν 450 αντικείμενα από την προσωπική συλλογή του Lynch, περιλαμβάνοντας:

Σκηνογραφικά αντικείμενα από ταινίες του

Προσωπικές συσκευές όπως βιντεοκάμερες και μουσικός εξοπλισμός

Η σκηνοθετική του καρέκλα με το όνομά του (πουλήθηκε για 70.000 δολάρια)

Δύο ταριχευμένα κεφάλια ελαφιών

Το αυθεντικό φιλμ 35mm της πρώτης του ταινίας Eraserhead

Η αγαπημένη του καφετιέρα La Marzocco GS/3, η οποία έφτασε τις $45.500 – πιθανόν επειδή, όπως θα έλεγε και ο ίδιος, «σερβίρει έναν θεσπέσιο καφέ».

Άλλα αξιοσημείωτα αντικείμενα περιλάμβαναν:

Σενάρια από την παραγωγή του “Mulholland Drive”, που πουλήθηκαν για $104.000

Το σενάριο του πιλότου του “Twin Peaks”, που έφτασε τα $91.000

Η κιθάρα με πέντε μπράτσα, φτιαγμένη κατά παραγγελία, πουλήθηκε για $39.000

Η χαρακτηριστική κόκκινη κουρτίνα και το μαυρόασπρο χαλί ζιγκ-ζαγκ, εμπνευσμένα από το “Black Lodge” του Twin Peaks, έπιασαν $32.500

Τα συνολικά έσοδα της δημοπρασίας, περίπου $4,25 εκατομμύρια με τις προμήθειες, θα διατεθούν στην περιουσία του Λιντς.

Το ανεκπλήρωτο όραμα του «Ronnie Rocket» του Λιντς

Η σημαντικότερη πώληση αφορούσε 11 σενάρια του ακυκλοφόρητου φιλμ «Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of The Strange Forces of Existence». Ο Lynch ξεκίνησε να το γράφει μετά την επιτυχία του Eraserhead (1977), αλλά το πρότζεκτ «πάγωσε» λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Με τα χρόνια, τα διάφορα προσχέδια του Ronnie Rocket διέρρευσαν στο διαδίκτυο, μετατρέποντας το πρότζεκτ σε θρύλο ανάμεσα στους θαυμαστές του Λιντς – αν και ο ίδιος ήταν ανέκαθεν επιφυλακτικός στην αποκάλυψη ανολοκλήρωτων έργων του.

Ο ίδιος περιέγραψε τον Ronnie Rocket ως «έναν άνδρα τριών ποδιών με κόκκινα μαλλιά και προβλήματα υγείας, και όλο αυτό έχει σχέση με ηλεκτρισμό 60 κύκλων» — μαζί με έναν ντετέκτιβ που προσπαθεί να εισχωρήσει σε μια μυστηριώδη εναλλακτική διάσταση. Πολλά στοιχεία της ιστορίας εμφανίστηκαν σε μεταγενέστερα έργα του, όπως το Twin Peaks, Lost Highway και Inland Empire. Δεν έχει γίνει γνωστός ο αγοραστής των σεναρίων, ούτε αν υπάρχει περίπτωση να δούμε ποτέ τον Ronnie Rocket στη μεγάλη οθόνη.