Πέθανε ο Robert Duvall: Αλ Πατσίνο, Κόπολα, Ντε Νίρο αποχαιρετούν τον θρυλικό «κονσιλιέρε» του Νονού

Πέθανε, σε ηλικία 95 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός Robert Duvall.

Ο Robert Duvall έγινε παγκοσμίως γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες «Ο Νονός» και «Αποκάλυψη Τώρα».

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του, Luciana Duvall.

«Χθες, είπαμε αντίο στον αγαπημένο σύζυγό μου, έναν πολύτιμο φίλο και έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής μας» ανέφερε στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα social.

«Ο Μπομπ πέθανε γαλήνια στο σπίτι, περιστοιχισμένος από αγάπη», πρόσθεσε.

Ποιος ήταν ο Robert Duvall

Ο Robert Duvall γεννήθηκε το 1931, ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1950 από την τηλεόραση και έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με την ταινία «Σκιές και σιωπή» του 1962, μια ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα «Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια» της Χάρπερ Λι.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ήταν ο δημιουργός που του εμπιστεύτηκε τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του: εκείνον του Μπιλ Κίλγκορ, του αντισυνταγματάρχη, λάτρη του σερφ, στην ταινία «Αποκάλυψη Τώρα» (1979) και του «κονσιλιέρε» Τομ Χάγκεν, του υιοθετημένου γιου του Βίτο Κορλεόνε στη σειρά ταινιών «Ο Νονός».

Το 1983 τιμήθηκε με το Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρυφερές σχέσεις», όπου υποδυόταν έναν ξεπεσμένο, αλκοολικό τραγουδιστή της κάντρι. Είχε επίσης κερδίσει βραβεία Έμυ, Χρυσές Σφαίρες και BAFTA.

Ο Robert Duvall ήταν επίσης, παραγωγός και είχε σκηνοθετήσει πέντε ταινίες.

Robert Duvall: Συγκινητικά τα μηνύματα για τον θάνατό του

Σχετική δήλωση για τον θάνατο του Robert Duvall έκανε και ο Αλ Πατσίνο.

Ο Robert Duvall ήταν «γεννημένος ηθοποιός» και «θα λείψει» στον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός», όπως ανέφερε αυτός ο ίδιος σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, χθες Δευτέρα.

«Ήταν τιμή το ότι συνεργάστηκα με τον Robert Duvall. Ήταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε (...) θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε ο Αλ Πατσίνο.

Επίσης, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό Robert Duvall, που πέθανε προχθές Κυριακή στα 95 του χρόνια, κάνοντας λόγο για «σπουδαίο ηθοποιό» και «στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ», με τον οποίο συνεργάστηκε σε πέντε από τις ταινίες του.

Ο Robert Duvall είχε ιδίως ενσαρκώσει τον δικηγόρο και σύμβουλο («κονσιλιέρε») της οικογένειας Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός», καθώς και τον αντισυνταγματάρχη που «λάτρευε τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί» στην «Αποκάλυψη τώρα».

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Robert Duvall. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός και τόσο στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ στην American Zoetrope (σ.σ. εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών συνιδρυτής της οποίας υπήρξε ο Κόπολα) από την αρχή», ανέφερε ο διάσημος σκηνοθέτης μέσω Instagram.

«Ο Θεός να ευλογεί τον Μπόμπι. Ελπίζω να μπορέσω να ζήσω μέχρι τα 95 μου. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» ανέφερε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ο ηθοποιός, ο οποίος συμπρωταγωνίστησε με τον Robert Duvall στις ταινίες «Ο Νονός II» και «Αληθινές Εξομολογήσεις», σε δήλωσή του στο Associated Press.

«Πάντα με δέος έβλεπα τις επιβλητικές ερμηνείες σου που ήταν ταυτόχρονα ήσυχες και κυρίαρχες. Ήσουν ένας γίγαντας, ένα είδωλο. Αποκάλυψη Τώρα, Νονός... Το μεγαλείο δεν πεθαίνει ποτέ. Μένει ως δώρο. Ας αναπαυθεί καλά, κύριε. Το όνομά σας θα μείνει στις γενιές» έγραψε η Viola Davis, συμπρωταγωνίστρια του Duvall στις «Χήρες».

«Ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που είχαμε ποτέ. Ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος για να μιλήσεις και να γελάσεις μαζί του. Τον αγαπούσαμε τόσο πολύ. Όλοι μας τον αγαπούσαμε. Τόσες πολλές ταινίες για να διαλέξεις που ήταν θρυλικές. Δείτε τες όποτε μπορείτε. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά του στη σύζυγό του, Luciana, και σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του» έγραψε ο ηθοποιός Adam Sandler, ο οποίος πρωταγωνίστησε με τον Duvall στο «Hustle».

«Ένας ακόμη φίλος πέφτει. Μοιραστήκαμε ένα υπέροχο απόγευμα στην μπροστινή μου βεράντα μιλώντας για άλογα. Ήταν η προσωποποίηση του μεγαλείου ως ηθοποιός» θέλησε να επισημάνει ο ηθοποιός Michael Keaton, συμπρωταγωνιστής του Duvall στο «The Paper».

«Ο σπουδαιότερος κονσιλιέρε που έχει δει ποτέ η οθόνη. Μπράβο, Robert Duvall» δήλωσε η Jamie Lee Curtis στο Instagram