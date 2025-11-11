Πέθανε ο ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, γνωστός από την κλασική ταινία «Η γεύση του κερασιού»

Πέθανε ο Ιρανός ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι, σε ηλικία 78 ετών.

Ο ηθοποιός απεβίωσε έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Έγινε γνωστός από την κλασική ταινία «Η γεύση του κερασιού», η οποία βραβεύθηκε στις Κάννες.

Το ιρανικό Σπίτι του Κινηματογράφου επιβεβαίωσε τον θάνατό του, αποκαλώντας τον Χομαγιούν Ερσάντι εξέχουσα φυσιογνωμία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Ο θάνατός του «προκαλεί θλίψη», σχολίασε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Φατεμέ Μοχατζερανί, κάνοντας λόγο για έναν «ευγενή και στοχαστικό ηθοποιό του ιρανικού κινηματογράφου», σε μήνυμα στο X.

Η ταινία «Η γεύση του κερασιού»

O Χομαγιούν Ερσάντι, που δεν ήταν επαγγελματίας ηθοποιός, είχε γνωρίσει διεθνή φήμη ερμηνεύοντας τον κύριο ρόλο στην ταινία «Η γεύση του κερασιού» του εκλιπόντος σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 1997.

Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, η κάμερα του Κιαροστάμι ακολουθεί έναν άνδρα σε αυτοκίνητο, τον οποίο ερμηνεύει ο Χομαγιούν Ερσάντι, στα περίχωρα της Τεχεράνης. Ο άνδρας σταματά στον δρόμο ανθρώπους για να τους προτείνει μια εργασία: να ρίξουν μερικές φτυαριές χώμα στη σορό του, το επόμενο πρωί, όταν θα έχει αυτοκτονήσει.

Ένας στρατιώτης, ένας άνεργος, ένας εργάτης, όλοι απορρίπτουν την προσφορά του υποψηφίου αυτόχειρα. Μέχρι που συναντάει έναν γέρο ταριχευτή, ο οποίος δέχεται, αλλά προσπαθεί επίσης να του ξαναδώσει την επιθυμία να ζήσει υπενθυμίζοντάς του «τη γεύση του κερασιού».

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Χομαγιούν Ερσάντι

Γεννημένος το 1947 στο Ισφαχάν, στο κέντρο του Ιράν, ο Ερσάντι είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική και εργάστηκε στον τομέα αυτόν προτού γίνει ηθοποιός.

Έπαιξε σε παραγωγές του Χόλιγουντ όπως το «Χαρταετοί πάνω από την πόλη» (2007), μια προσαρμογή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Καλέντ Χοσεϊνί, ή στη βρετανική κατασκοπευτική ταινία «Ο Νο1 καταζητούμενος» (2014).

Εμφανίστηκε επίσης, στην ταινία «Zero Dark Thirty» (2012) της Κάθριν Μπίγκελοου, ταινία που ανιχνεύει τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν και ήταν υποψήφια για Όσκαρ.