Πέθανε ο Γάλλος ζωγράφος Πιερ Σουλάζ

Ο Πιερ Σουλάζ, ο Γάλλος ζωγράφος που έγινε πιο γνωστός για τους πειραματισμούς του με διαφορετικές αποχρώσεις του μαύρου πέθανε σε ηλικία 102 ετών.

Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε το μουσείο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και στο έργο του στη γενέτειρά του Ροντέζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο Σουλάζ, ο οποίος σύμφωνα με τον επικεφαλής του μουσείου, Μπενουά Ντεκρόν, απεβίωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ στο νοσοκομείο, είχε εργαστεί αποκλειστικά με το μαύρο από το 1979, κυρίως με μια σειρά έργων που αποκαλούσε «Outrenoir» ("Πέρα από το μαύρο").

«Λατρεύω την αυθεντία του μαύρου, τη σοβαρότητά του, τον ριζοσπαστισμό του», είχε δηλώσει ο πανύψηλος ζωγράφος που και ο ίδιος ήταν πάντα ντυμένος στα μαύρα.

«Είναι ένα πολύ ενεργό χρώμα. Ανάβει όταν το βάζεις δίπλα σε ένα σκούρο χρώμα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του 2019.

Έργα του Γάλλου καλλιτέχνη έχουν συγκεντρώσει επταψήφια ποσά. Ένας καμβάς του 1960 με χοντρές μαύρες ρίγες πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λούβρο για 10,5 εκατομμύρια δολάρια το 2019.

Διάσημος στη Γαλλία, αλλά λιγότερο διεθνώς, οι πίνακες του Σουλάζ έχουν εκτεθεί σε περισσότερα από 110 μουσεία σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Guggenheim στη Νέα Υόρκη και της Γκαλερί Tate του Λονδίνου.

Εκατοντάδες άλλα έργα του φιλοξενούνται στο Musee Soulages στη γενέτειρά του.

Για τα 100α γενέθλιά του, τον Δεκέμβριο του 2019, πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική έκθεση στο Λούβρο - μια σπάνια τιμή για έναν ζωντανό καλλιτέχνη.

Γεννημένος παραμονή Χριστουγέννων του 1919, ο Πιερ Σουλάζ δημιούργησε επίσης 104 βιτρό που κοσμούν την εκκλησία Σεντ Φουά της Κονκ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Pierre SOULAGES. Au nom de toutes les Ruthénoises et de tous les Ruthénois, je présente à Madame SOULAGES et à sa famille nos plus sincères condoléances.



Christian Teyssedre pic.twitter.com/Hu2mmvoGm4