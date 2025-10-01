ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Έρικ Ντέιν: Σε αναπηρικό αμαξίδιο ο ηθοποιός - Επιδεινώνεται η κατάστασή του μετά τη διάγνωση με ALS

Η επιδείνωση της ασθένειας του ηθοποιού είναι εμφανής από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έρικ Ντέιν: Σε αναπηρικό αμαξίδιο ο ηθοποιός - Επιδεινώνεται η κατάστασή του μετά τη διάγνωση με ALS Facebook Twitter
Φωτ. του Έρικ Ντέιν / Χ
0

Η κατάσταση του Έρικ Ντέιν, μετά τη διάγνωσή του με τη νόσο ALS έχει επιδεινωθεί φανερά.

Ο Έρικ Ντέιν εθεάθη σε αναπηρικό αμαξίδιο σε αεροδρόμιο στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί.

Στο αεροδρόμιο βρίσκονταν και διάφοροι δημοσιογράφοι, ένας εκ των οποίων ρώτησε τον ηθοποιό τι θα ήθελε να πει στους θαυμαστές του.

«Κράτήστε την πίστη σας» απάντησε με δυσκολία στην ομιλία ο Έρικ Ντέιν, καθώς η νόσος έχει επηρεάσει και αυτό το κομμάτι για τον ηθοποιό.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός απομακρύνθηκε από το αεροδρόμιο με τη βοήθεια συνοδού. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, ο 52χρονος διατηρεί γενναία στάση απέναντι στην επιδείνωση της ανίατης ασθένειάς του.

«Θέλει να απολαμβάνει το παρόν, γιατί τώρα ξέρει με όλη του την καρδιά ότι το αύριο δεν είναι δεδομένο. Θέλει να ζήσει τη ζωή του και δεν θέλει οι άλλοι να θρηνούν για εκείνον όσο περνά αυτή τη δύσκολη αρρώστια. Απλώς θέλει οι άνθρωποι στη ζωή του να είναι παρόντες και όσο πιο ευτυχισμένοι γίνεται. Θέλει να περιβάλλεται από θετική ενέργεια, αυτό είναι κάτι που τον κινεί πολύ αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον του.

Η επιδείνωση της ασθένειας είναι εμφανής από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο. Η φωνή του είναι αργή και κοφτή, ενώ τα χέρια του παρουσιάζουν σπασμούς.

Η σύζυγός του ηθοποιού, αποκάλυψε πρόσφατα ότι οι δύο κόρες τους «υποφέρουν» από τις επιπτώσεις που έχει η ασθένεια στον πατέρα τους.

«Είναι σπαρακτικό. Τα κορίτσια μου υποφέρουν πολύ, και προσπαθούμε απλώς να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Έχουμε επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν, και προσπαθούμε να κρατήσουμε την ελπίδα μας, με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη», ανέφερε στο περιοδικό PEOPLE, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν το Σάββατο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ιστορία της Ζανγκ Γιαντί: Από τα ταξίδια στο Θιβέτ στη φυλακή στην Κίνα

Διεθνή / Ζανγκ Γιαντί: Η φοιτήτρια που έγινε φωνή για το Θιβέτ και χάθηκε στην Κίνα

Η υπόθεση της 22χρονης Ζανγκ Γιαντί συγκλονίζει: μετά από ταξίδι στο Θιβέτ και δράση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη στην Κίνα με την κατηγορία της «υποκίνησης σε ανταρσία»
LIFO NEWSROOM
Σκωτία: Ξεχωριστές τουαλέτες για αγόρια και κορίτσια στα σχολεία με βάση το βιολογικό φύλο

Διεθνή / Σκωτία: Ξεχωριστές τουαλέτες στα σχολεία με βάση το βιολογικό φύλο - Η οδηγία για τους τρανς μαθητές

Τον Απρίλιο, δικαστής αποφάνθηκε ότι τα σχολεία στη Σκωτία οφείλουν να παρέχουν τουαλέτες χωριστές για κάθε φύλο, αφού ορισμένα διέθεταν αποκλειστικά ουδέτερες εγκαταστάσεις
LIFO NEWSROOM
Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Διεθνή / Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Η Σανάε Τακαίτσι, η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας, διεκδικεί την πρωθυπουργία, αντιμετωπίζοντας τον Σιντζίρο Κοϊζούμι - Οι πολιτικές της θέσεις, τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της για την ηγεσία του LDP
LIFO NEWSROOM
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Έγραφαν ‘είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;’» - Της περνούσαν λαθραία τα tabloids στο παλάτι

Διεθνή / Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Έγραφαν "είναι ο Κάρολος ο πατέρας του Χάρι;"» - Της περνούσαν λαθραία τα tabloids στο παλάτι»

Η πριγκίπισσα παραβίαζε τους βασιλικούς κανόνες, σύμφωνα με τον επί χρόνια κομμωτή της, Ρίτσαρντ Ντάλτον, ο οποίος εξήγησε ότι η συχνά την αναστάτωναν όσα γράφονταν για εκείνη
LIFO NEWSROOM
ΤΡΑΜΠ ΧΕΓΚΣΕΘ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Κοινή επίθεση Τραμπ - Χέγκσεθ στην στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ: «Θα απολύσω όποιον δεν μου αρέσει - Γίναμε υπουργείο Woke»

Μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών - Μίλησαν για «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία
LIFO NEWSROOM
«Φοβάμαι ότι εάν ο Diddy αφεθεί ελεύθερος θα έρθει να με εκδικηθεί», λέει η Κάσι Βεντούρα

Διεθνή / «Φοβάμαι ότι εάν ο Diddy αφεθεί ελεύθερος θα έρθει να με εκδικηθεί», λέει η Κάσι Βεντούρα

Η πρώην σύντροφος του Diddy και βασική μάρτυρας κατηγορίας εις βάρος του για την κατ' εξακολούθηση κακοποίησή της εξέφρασε τους φόβους της στο ενδεχόμενο να αφεθεί ελεύθερος
LIFO NEWSROOM
Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με αποκλεισμό από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά διαδικασία αποκλεισμού (debarment) κατά του Χάρβαρντ, θέτοντας σε κίνδυνο δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, με αφορμή καταγγελίες για αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη
LIFO NEWSROOM
 
 