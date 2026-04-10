Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

φωτογραφία: Getty images
Ο Αφρίκα Μπαμπάατα, μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της πρώιμης hip-hop, πέθανε την Πέμπτη 9 Απριλίου στην Πενσιλβάνια, σε ηλικία 68 ετών, από καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με τον δικηγόρο του και το Associated Press.

Γεννημένος ως Λανς Τέιλορ στο Μπρονξ, ο Μπαμπάατα υπήρξε κομβική μορφή στη διαμόρφωση της hip-hop από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Ως ιδρυτικό πρόσωπο της Universal Zulu Nation και δημιουργός του Planet Rock το 1982, βοήθησε να περάσει αυτή η κουλτούρα από τις γειτονιές της Νέας Υόρκης στη διεθνή ποπ σκηνή, ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι θεωρείται μέχρι σήμερα ορόσημο για την electro και τη rap.

Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Τζον Λίντον, ο Τζορτζ Κλίντον και ο Τζέιμς Μπράουν, ενώ συμμετείχε και στο Sun City το 1985, το μουσικό πρότζεκτ κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, το όνομά του είχε συνδεθεί κυρίως με σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Από το 2016 και μετά, πολλοί άνδρες τον κατηγόρησαν ότι τους κακοποίησε όταν ήταν έφηβοι, ενώ το 2025 έχασε αστική υπόθεση ερήμην, αφού δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο σε αγωγή που τον κατηγορούσε για πολυετή κακοποίηση και trafficking ανηλίκου στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Η αντίδραση μέσα στην ίδια την hip-hop κοινότητα ήταν εδώ και χρόνια διχασμένη. Ορισμένοι επέμεναν στη θεμελιώδη συμβολή του στην ιστορία του είδους, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι οι αποκαλύψεις είχαν αλλάξει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάζεται η κληρονομιά του. Γι’ αυτό και ο θάνατός του δεν γίνεται αντιληπτός απλώς ως η απώλεια ενός πρωτοπόρου της hip-hop, αλλά ως το τέλος μιας μορφής που άφησε πίσω της  τεράστια επιρροή και βαθύ διχασμό.

Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει την εικόνα του «μετανοημένου» ναζί
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Η Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο παρουσιάζει στις 30 Απριλίου το «Walter Pfeiffer: In Good Company», μια μεγάλη αναδρομή σε έναν από τους πιο τρυφερούς και ερωτικά φορτισμένους φωτογράφους της ευρωπαϊκής εικόνας.
Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Η έκθεση «Martin Wong: Popeye», που ανοίγει στις 18 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο παράξενες εμμονές του Αμερικανού ζωγράφου: τον Ποπάι όχι ως αθώα ποπ φιγούρα, αλλά ως σώμα, σύμβολο και queer φαντασίωση.
Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο μέχρι το Παρίσι, ο Ματίς επιστρέφει φέτος την άνοιξη με μια ασυνήθιστη πυκνότητα εκθέσεων. Και μαζί τους επιστρέφει και το ερώτημα γιατί ο κόσμος ξαναγυρίζει τώρα σε έναν ζωγράφο της αρμονίας.
Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Μέσα στην πίεση που δέχονται οι ανεξάρτητες φίρμες και σε μια στιγμή που το σεξ επιστρέφει δυνατά στη μόδα, κάποιοι σχεδιαστές δοκιμάζουν το OnlyFans όχι μόνο ως εργαλείο πρόκλησης αλλά και ως νέο χώρο άμεσης επαφής με το κοινό.
ΡΩΜΗ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

Οι επισκέπτες του Κολοσσαίου έχουν πλέον μια ευκαιρία να πάνε πίσω στην ιστορία, χάρη σε ένα έργο ανακαίνισης που έφερε στο φως αρκετές κολόνες της εισόδου, οι οποίες παρέμεναν θαμμένες για εκατοντάδες χρόνια
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε στον Μαρκ Τζέικομπς για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή, για την εικόνα που χτίζει ως ποπ σταρ και για τον ρόλο της queer κοινότητας, λέγοντας καθαρά ότι χωρίς αυτήν «η ποπ μουσική δεν θα υπήρχε».
Ο Νέιθαν Λέιν θυμάται πόσο δύσκολο ήταν να είσαι γκέι στα 90s

Από το Κλουβί με τις Τρελές, μέχρι τον Γουίλι Λόμαν του Άρθουρ Μίλερ, ο Λέιν κοιτάζει πίσω σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών χωρίς να χάνει το χιούμορ, την οξύτητα και τη σκοτεινή ειρωνεία που τον κάνουν πάντα αναγνωρίσιμο.
Ντόροθι και Χερμπ Βόγκελ: πώς ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων έφτιαξε μία από τις σημαντικότερες συλλογές σύγχρονης τέχνης

Ζούσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μανχάταν, αγόραζαν έργα κατευθείαν από τους καλλιτέχνες, στήριξαν ονόματα όπως ο Σολ ΛεΒίτ και ο Ντόναλντ Τζαντ πριν τους ανακαλύψει η αγορά και στο τέλος άφησαν τη συλλογή τους στο κοινό.
Η Ινές ντε λα Φρεσάνζ λέει κάτι που πολλές γυναίκες σκέφτονται για τα 60 σήμερα

Με αφορμή το νέο της βιβλίο, η Γαλλίδα σχεδιάστρια και πρώην μοντέλο μιλά για τη νέα εικόνα των 60, για τη φιλία, την ελευθερία, την επιθυμία και για μια ηλικία που δεν θέλει πια να παίζει τον ρόλο της «γιαγιάς με φιόγκο»
