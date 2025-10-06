ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε η συγγραφέας Τζίλι Κούπερ, η «βασίλισσα των βρετανικών bonkbusters»

Έχασε τη ζωή της μετά από πτώση σε ηλικία 88 ετών

Φωτ: EPA, αρχείου
Η Dame Jilly Cooper, η Βρετανίδα συγγραφέας που έγινε παγκοσμίως γνωστή για τα απολαυστικά και προκλητικά της μυθιστορήματα γύρω από τα πάθη, τις φιλοδοξίες και τις κοινωνικές ίντριγκες των ανώτερων τάξεων, πέθανε την Κυριακή το πρωί σε ηλικία 88 ετών, έπειτα από πτώση, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός της οίκος.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Dame Jilly Cooper, DBE, που πέθανε το πρωί της Κυριακής, μετά από πτώση, σε ηλικία 88 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση του εκδότη της.

Η Κούπερ, που πούλησε περισσότερα από 11 εκατομμύρια βιβλία στη διάρκεια της πεντηκονταετούς καριέρας της, έγινε διάσημη για τα λεγόμενα «bonkbusters», δηλαδήμυθιστορήματα με έντονες ερωτικές και σατιρικές αποχρώσεις,  τα οποία αποκάλυπταν με χιούμορ και τολμηρότητα τα ήθη της βρετανικής αριστοκρατίας.

Τα παιδιά της, Φίλιξ και Έμιλι, δήλωσαν:

«Η μητέρα μας ήταν το φως της ζωής μας. Η αγάπη της για την οικογένεια και τους φίλους της δεν είχε όρια. Ο ξαφνικός της θάνατος είναι ένα τεράστιο σοκ. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για όσα πέτυχε και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς το χαμόγελο και το γέλιο της».

Η Κούπερ γνώρισε εμπορική επιτυχία τη δεκαετία του 1980, ενώ το βιβλίο της «Rivals» μεταφέρθηκε πρόσφατα στη μικρή οθόνη σε παραγωγή της Disney+, με την ίδια να συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός.

Αποκαλούμενη από το BBC «η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του βρετανικού bonkbuster», η Jilly Cooper δημιούργησε το φανταστικό σύμπαν της περιοχής Rutshire, όπου κυριαρχούν το πάθος, οι κοινωνικές αντιθέσεις και το πνεύμα της σατιρικής παρατήρησης.

Η ζωή της Jilly Cooper

Γεννημένη το 1937 στο Έσσεξ, η Τζίλι Κούπερ προερχόταν από οικογένεια του Γιορκσάιρ με παράδοση στην πολιτική και τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφική της πορεία ξεκίνησε το 1956, όταν προσελήφθη ως νεαρή ρεπόρτερ στην εφημερίδα Middlesex Independent, καλύπτοντας από κοινωνικά γεγονότα μέχρι αθλητικούς αγώνες.

Η ίδια έχει περιγράψει τον εαυτό της ως το «τρομερό παιδί» (unholy terror) των σχολικών της χρόνων, ενώ είχε απολυθεί από 22 διαφορετικές δουλειές πριν βρει τον δρόμο της στη συγγραφή. Το 1968 άρχισε να γράφει ιστορίες για γυναικεία περιοδικά, και ένα χρόνο αργότερα η Sunday Times δημοσίευσε άρθρο της για τη ζωή μιας «ανοικοκυρευτης» συζύγου, ένα άρθρο που την έκανε γνωστή και της εξασφάλισε στήλη στην εφημερίδα επί 13 χρόνια.

Στη λογοτεχνία, η Κούπερ καθιέρωσε ένα νέο είδος κοινωνικής σάτιρας. Με ήρωες όπως ο χαρισματικός ιππέας Ρούπερτ Κάμπελ-Μπλακ, εξερεύνησε τις επιθυμίες και τις αδυναμίες της βρετανικής ελίτ με τρόπο τολμηρό αλλά ευφυή. 

Η ίδια παρέμεινε ενεργή μέχρι πρόσφατα. Το 2024, τιμήθηκε με τον τίτλο Dame (Order of the British Empire) για τη συμβολή της στη λογοτεχνία και τη φιλανθρωπία. Κατά την απονομή από τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, είχε δηλώσει με χιούμορ ότι η τιμή ήταν «οργασμική», προσθέτοντας πως «τα βιβλία είναι σημαντικά, κάνουν τους ανθρώπους να χαμογελούν».

Η Κούπερ τιμήθηκε επίσης το 2019 με το βραβείο Comedy Women in Print για το σύνολο του έργου της, αναγνωριζόμενη ως μία από τις πιο επιδραστικές και ευρηματικές συγγραφείς της βρετανικής ποπ κουλτούρας.

Με πληροφορίες από BBC, Sky News

