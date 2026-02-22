Τιμοτέ Σαλαμέ για το bullying: «Μού είπε πως δεν έχω εκπαιδευτεί ως ηθοποιός»

Η επανένωση του Τιμοτέ Σαλαμέ με τον Μάθιου Μακόναχι, δώδεκα χρόνια μετά το Interstellar, δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική συνάντηση δύο σταρ όπως περιγράφει το Variety.

Ήταν μια συζήτηση για το πώς διαμορφώνεται ένας ηθοποιός μέσα σε μια βιομηχανία γεμάτη ανταγωνισμό, ανασφάλεια και -συχνά- συγκαλυμμένο μπουλινγκ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαλαμέ.

«Δεν θα πω ονόματα, αλλά ο τύπος ήταν σκέτος καραγκιόζης. Με ρώτησε σε ποιο ωδείο/σχολή υποκριτικής είχα πάει, κι εγώ του είπα ότι δεν είχα φοιτήσει σε σχολή υποκριτικής. Και μου απάντησε: “Τότε δεν έχεις εκπαιδευτεί ως ηθοποιός”» σημείωσε ο Σαλαμέ.

Τιμοτέ Σαλαμέ: Η γνωριμία του με τον Μάθιου Μακόναχι

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2014, όταν ο 17χρονος τότε Σαλαμέ έπαιζε τον γιο του Μακόναχι στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, βρισκόταν σε «μεταβατική ζώνη»: ανάμεσα στο πανεπιστήμιο που ήθελαν οι γονείς του και στην υποκριτική που ήθελε ο ίδιος.

«Ήμουν άσκοπος αλλά με κίνητρο», είπε, θυμίζοντας πώς ο Μακόναχι στάθηκε δίπλα του χωρίς διάθεση επίδειξης. «Δεν είχες κανέναν λόγο να είσαι ζεστός μαζί μου, αλλά ήσουν. Και αυτό μου άλλαξε τη ζωή».

Η σημασία αυτής της στήριξης γίνεται πιο καθαρή όταν ο Σαλαμέ περιγράφει μια αντίθετη εμπειρία. Χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα, μίλησε για συνάδελφο που τον ρώτησε σε ποιο ωδείο φοίτησε. Όταν απάντησε πως δεν είχε σπουδάσει σε δραματική σχολή, η αντίδραση ήταν κοφτή: «Τότε δεν έχεις εκπαιδευτεί ως ηθοποιός».

«Κάποιοι απολαμβάνουν περισσότερο να δίνουν συμβουλές απ’ ό,τι να σε βοηθούν», σχολίασε. «Εσύ δεν το έκανες ποτέ αυτό σε μένα», είπε απευθυνόμενος στον Μακόναχι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, από την πλευρά του, μίλησε για το ρίσκο και την αποδοχή της «γελοιότητας» ως συστατικό της δημιουργίας. «Αν έχεις πάντα δίκιο, δεν παίρνεις αρκετό ρίσκο», τόνισε, ενθαρρύνοντας τον Σαλαμέ να μην φοβάται να εκτεθεί.

Η συζήτηση κινήθηκε από τα γυρίσματα του Interstellar μέχρι την επιθετική -σχεδόν αθλητική- καμπάνια του Σαλαμέ για το Marty Supreme. Εκείνος περιέγραψε τον εαυτό του ως «ανήσυχο και πεινασμένο», δηλώνοντας: «Δεν θέλω να κινούμαι με φόβο. Θέλω να κινούμαι με αυτοπεποίθηση και χαρά».

Ανάμεσα σε αστεία για φάρσες σε καμαρίνια και αναφορές στο WWE, η ουσία έμεινε μία: η βιομηχανία μπορεί να είναι σκληρή, αλλά η διαφορά συχνά βρίσκεται σε έναν άνθρωπο που, σε μια κρίσιμη στιγμή, θα επιλέξει να σε στηρίξει αντί να σε υπονομεύσει.

