Bafta Film Awards 2026: Τι συνέβη με «ρατσιστική βρισιά» που ακούστηκε - Η συγγνώμη του παρουσιαστή

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής των Bafta Film Awards 2026.

Όπως αναφέρουν ξένα μέσα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ακούστηκαν από την πλευρά του κοινού «φωνές και ρατσιστική βρισιά», με τον παρουσιαστή Άλαν Κάμινγκ να ζητάει- λίγο αργότερα- συγγνώμη.

«Ήταν η στιγμή που ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. Ένας άνδρας φώναξε μια ρατσιστική βρισιά καθώς δύο διάσημοι μαύροι ηθοποιοί, ο Michael B. Jordan και ο Delroy Lindo, απένειμαν ένα βραβείο στην σκηνή» επισημαίνει αρχικά το CNN.

Ο Lindo, ειδικότερα, φάνηκε έκπληκτος από το ξέσπασμα, αν και στη συνέχεια προχώρησε με τη διαδικασία, όπου εκείνος και ο Jordan απένειμαν το πρώτο βραβείο της βραδιάς, για ειδικά οπτικά εφέ στην ταινία «Avatar: Fire and Ash».

Ο άνδρας που φώναξε, είναι ο John Davidson, ο Σκωτσέζος ακτιβιστής για το σύνδρομο Τουρέτ. Στην ηλικία των 16 ετών, ο Davidson ήταν το θέμα του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ του BBC, John's Not Mad (1989), σχετικά με τις εκδηλώσεις του συνδρόμου Τουρέτ με το οποίο ζούσε.

Μάλιστα, η ταινία «I Swear» βασίζεται στη ζωή του Davidson, εστιάζοντας κυρίως στο μετά του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ του 1989, «John's Not Mad». Ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κέρδισε το BAFTA Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ανεξάρτητη βρετανική ταινία «I Swear», αφήνοντας πίσω του υποψηφιότητες όπως εκείνες του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Ο Davidson, ο οποίος εδώ και καιρό αγωνίζεται για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το σύνδρομο Τουρέρ, δήλωσε στο CNN πριν από την τελετή ότι ανησυχούσε για τα ακούσια τικ που τον χαρακτηρίζουν.

Ο Davidson είπε ότι ο νεαρός Άγγλος ηθοποιός τον μελέτησε προσεκτικά, κάνοντάς του ερωτήσεις όπως: «Όταν έχεις τικ, ξέρεις από πού προέρχεται; Τι γίνεται με τα τικ και τα ξεσπάσματα;». Μιλώντας στο κόκκινο χαλί, ο Davidson συνέχισε: «Διαφορετικές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικά συναισθήματα και τικ και τέτοια».

Επίσης, το κοινό στα Bafta είχε ενημερωθεί πριν από την τελετή ότι θα μπορούσαν να παρατηρήσουν τικ ή ακούσιες βωμολοχίες, με τον Davidson να εισπράττει θερμά χειροκροτήματα μέσα στην αίθουσα.

Η στιγμή μετά το 1ο λεπτό:

Σε άλλα σημεία κατά τη διάρκεια της τελετής, κάποιος μπορούσε να ακούσει φωνές και λέξεις όπως «βαρετό» και «γ@μώτ@», με πολλά από τα σημεία να ακούγονται και στην τηλεόραση.

Μετά τα περιστατικά, ο παρουσιαστής Άλαν Κάμινγκ ζήτησε «την κατανόηση του κοινού» για την «έντονη και προσβλητική γλώσσα». Υπενθύμισε στο πλήθος ότι το σύνδρομο Τουρέτ περιλαμβάνει τικ που είναι ακούσια, και είπε: «Ζητούμε συγγνώμη αν προσβληθήκατε απόψε».

Επικοινωνώντας με το CNN, το BBC, το οποίο μετέδωσε την τελετή με μεγάλη καθυστέρηση, επανέλαβε αυτό το μήνυμα ενώ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί η στιγμή δεν κόπηκε από την τελετή όταν μεταδόθηκε στην τηλεόραση.

Ποιος είναι ο John Davidson και τι είναι το σύνδρομο Τουρέτ

Ο John Davidson, γεννημένος την 1η Ιουνίου 1971, είναι Σκωτσέζος ακτιβιστής για το σύνδρομο Τουρέτ. Στην ηλικία των 16 ετών, ο Davidson ήταν το θέμα του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ του BBC, John's Not Mad (1989), σχετικά με τις εκδηλώσεις του συνδρόμου Τουρέτ με το οποίο ζούσε, καθώς και μιας σειράς επόμενων ντοκιμαντέρ του BBC καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Πήρε το όνομά του από τον Γάλλο νευρολόγο Georges Gilles de la Tourette, ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1885. Τα τικ είναι αιφνίδιες, επαναλαμβανόμενες και ακούσιες κινήσεις ή ήχοι, όπως τα μάτια που ανοιγοκλείνουν, οι μορφασμοί ή η εκφορά λέξεων.

Το σύνδρομο εμφανίζεται συνήθως στην παιδική ηλικία, μεταξύ 5 και 10 ετών, και είναι πιο συχνό στα αγόρια. Η ένταση των συμπτωμάτων διαφέρει από άτομο σε άτομο και συχνά μειώνεται στην ενήλικη ζωή. Πολλά παιδιά με σύνδρομο Τουρέτ μπορεί επίσης να παρουσιάζουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Τα ακριβή αίτια δεν είναι πλήρως γνωστά, αλλά φαίνεται να σχετίζονται με γενετικούς και νευροβιολογικούς παράγοντες, ιδιαίτερα με τη λειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου και των νευροδιαβιβαστών.

Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, ωστόσο υπάρχουν παρεμβάσεις, όπως συμπεριφορική θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή, που βοηθούν στον έλεγχο των συμπτωμάτων. Η σωστή ενημέρωση και η κατανόηση από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των ατόμων με σύνδρομο Τουρέτ.

