Bafta Film Awards 2026: Βωμολοχίες, αμήχανες στιγμές και αρνητικά ρεκόρ - Όσα έγιναν στην τελετή

Πριν από τη βραδιά των φετινών Bafta Film Awards, οι ελπίδες για μια διάκριση μικρών βρετανικών παραγωγών είχαν επικεντρωθεί στη φολκ κωμωδία The Ballad of Wallis Island.

Τελικά, η ταινία δεν απέσπασε κανένα βραβείο, ενώ το I Swear, που αφηγείται την ιστορία του ακτιβιστή για το σύνδρομο Τουρέτ Τζον Ντέιβιντσον, κυριάρχησε στην τελετή.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν η απονομή του βραβείου Α΄ Ανδρικού Ρόλου στον Ρόμπερτ Αραμάγιο. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα ανέβαινε πρώτος στη σκηνή, πριν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Τιμοτέ Σαλαμέ και τον Ίθαν Χοκ, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι στην ίδια κατηγορία.

Bafta Film Awards 2026: Η αμήχανη στιγμή της βραδιάς

Η παρουσία της ταινίας I Swear στη λίστα των υποψηφιοτήτων σήμαινε ότι ο Τζον Ντέιβιντσον, στη ζωή του οποίου βασίζεται η ταινία, προσκλήθηκε στην τελετή.

Μέχρι τη στιγμή που ο παρουσιαστής της βραδιάς Άλαν Κάμινγκ παρενέβη για να εξηγήσει το πλαίσιο της κατάστασης, το κοινό στο διαδίκτυο και οι τηλεθεατές παρακολουθούσαν με αμηχανία όσα ακούγονταν. Η αμηχανία αυτή, ωστόσο, μετατράπηκε σε έντονη ανησυχία όταν ο Ντέιβιντσον ακούστηκε να φωνάζει έναν ρατσιστικό χαρακτηρισμό, την ώρα που οι Delroy Lindo και Michael B. Jordan παρουσίαζαν το πρώτο βραβείο της βραδιάς, για τα καλύτερα οπτικά εφέ.

Το περιστατικό σχολιάστηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι το γεγονός ήταν αναμφίβολα προσβλητικό για τους δύο ηθοποιούς, επικράτησε τελικά κλίμα ψυχραιμίας και ανοχής, αν και η κατάσταση υπήρξε ιδιαίτερα άβολη για όλους τους παριστάμενους.

Michael B Jordan and Delroy Lindo being called n*gger wasn’t on my 2026 BBC bingo card icl pic.twitter.com/NKARRsizQ2 — Olujimi (@Lord_Oke) February 22, 2026

H «συγγνώμη» του παρουσιαστή Alan Cumming:

Τα άγχη

Παρά το γεγονός ότι έχει κερδίσει σχεδόν όλα τα βραβεία και θεωρείται βέβαιη υποψήφια για τον Α΄ Γυναικείο Ρόλο στα επερχόμενα βραβεία Όσκαρ, η Τζέσι Μπάκλεϊ φάνηκε ιδιαίτερα νευρική κατά την ομιλία της όταν παρέλαβε το βραβείο της.



Αμήχανη στιγμή νο2;

Δεδομένου ότι οι παρουσιαστές στην κατηγορία Καλύτερου Β΄ Ανδρικού Ρόλου αναφέρθηκαν εκτενώς στον Στέλαν Σκάρσγκαρντ στην εισαγωγή τους, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι είναι ο νικητής, επειδή α) ήταν παρών και β) ήταν το φαβορί.

It’s Sean Penn who is awarded the BAFTA for Supporting Actor in One Battle After Another 🏆 #EEBAFTAs @WarnerBrosUK pic.twitter.com/1VsuloTBd4 — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

Ωστόσο, το βραβείο κατέληξε στον Σον Πεν για την έντονη, προκλητική και αμφιλεγόμενη ερμηνεία του στην ταινία One Battle. Ο Πεν δεν ήταν παρών και δεν είχε στείλει αντιπρόσωπο για να παραλάβει το βραβείο του.

Αρνητικό ρεκόρ για το Marty Supreme

Η ταινία Marty Supreme, με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ στον ρόλο ενός πινγκ-πονγκ hustler, έγραψε ιστορία στα BAFTA την Κυριακή, καθώς έγινε η τρίτη ταινία στην ιστορία των βραβείων που φεύγει με άδεια χέρια παρά τις 11 υποψηφιότητες.

Με πληροφορίες από Guardian