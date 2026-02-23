Οι σταρ στο κόκκινο χαλί των Baftas 2026: Πολ Μεσκάλ, Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τζέσι Μπάκλεϊ κ.α.

Οι σταρ του κινηματογράφου κατέφθασαν στο Λονδίνο για τη φετινή απονομή των βραβείων Bafta στο Royal Festival Hall, προκειμένου να τιμήσουν τις κορυφαίες στιγμές της μεγάλης οθόνης.

Πλήθος επωνύμων συγκεντρώθηκε για την πιο λαμπρή βραδιά του βρετανικού κινηματογραφικού ημερολογίου. Ορισμένες κυρίες προτίμησαν φορέματα με βολάν, ενώ άλλες επέλεξαν πλούσια χρώματα και ποικίλες υφές, από βελούδο μέχρι πούλιες.

Ενώ η πλειονότητα των ανδρών φορούσε σμόκιν, η μοναδική αρκούδα της παρέας —ο Πάντινγκτον— εμφανίστηκε με το κλασικό του Montgomery παλτό και το καπέλο του.