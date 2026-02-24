Bafta Film Awards 2026: Ανακοίνωση και συγγνώμη για τα όσα έγιναν στην τελετή

Σε ανακοίνωση για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της τελετής και το περιστατικό με ρατσιστική χροιά, που σημειώθηκε στα Βραβεία Κινηματογράφου 2026, προχώρησε η BAFTA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όρος προήλθε από ακούσιο λεκτικό τικ του Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος πάσχει από Σύνδρομο Τουρέτ και είναι εκτελεστικός παραγωγός της υποψήφιας, για BAFTA, ταινίας «I Swear», που βασίζεται στις προσωπικές του εμπειρίες.

Η BAFTA τόνισε ότι το Σύνδρομο Τουρέτ προκαλεί ακούσια λεκτικά τικ, τα οποία το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει και δεν αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Όπως αναφέρεται, πριν από την έναρξη της τελετής είχε γίνει ενημέρωση προς το κοινό ότι ο Davidson βρισκόταν στην αίθουσα και ότι ενδέχεται να ακουστούν έντονες εκφράσεις ή ακούσιοι ήχοι.

A statement from BAFTA on Sunday's Film Awards:https://t.co/zKtfQwfrQZ — BAFTA (@BAFTA) February 24, 2026

Bafta Film Awards 2026: Η ανακοίνωση για το συμβάν

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς στη βραδιά, ενώ στη σκηνή βρίσκονταν οι Michael B. Jordan και Delroy Lindo. Η BAFTA ζήτησε «ανεπιφύλακτα συγγνώμη» από τους δύο ηθοποιούς και από όλους όσοι επηρεάστηκαν, ευχαριστώντας τους για την «αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό» που επέδειξαν εκείνη τη στιγμή.

Μετά το συμβάν, ο Τζον Ντέιβιντσον επέλεξε να αποχωρήσει από την κεντρική αίθουσα και να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της τελετής από οθόνη, μια κίνηση που η BAFTA χαρακτήρισε πράξη «αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους άλλους», σε μια βραδιά που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν γιορτινή για τον ίδιο.

Στην ανακοίνωσή της, η BAFTA αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για το γεγονός ότι οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, επισημαίνοντας ότι θα αντλήσει διδάγματα από το περιστατικό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη παραμένει στον πυρήνα της αποστολής της, με τον κινηματογράφο και την αφήγηση ιστοριών να λειτουργούν ως μέσα καλλιέργειας ενσυναίσθησης και κατανόησης.