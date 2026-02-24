ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Bafta Film Awards 2026: Ανακοίνωση και συγγνώμη για τα όσα έγιναν στην τελετή

Η BAFTA τονίζει ότι η συμπερίληψη παραμένει στον πυρήνα της αποστολής της

The LiFO team
The LiFO team
BAFTA FILM AWARDS 2026 Facebook Twitter
Βραβείο Bafta / Getty Images
0

Σε ανακοίνωση για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της τελετής και το περιστατικό με ρατσιστική χροιά, που σημειώθηκε στα Βραβεία Κινηματογράφου 2026, προχώρησε η BAFTA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όρος προήλθε από ακούσιο λεκτικό τικ του Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος πάσχει από Σύνδρομο Τουρέτ και είναι εκτελεστικός παραγωγός της υποψήφιας, για BAFTA, ταινίας «I Swear», που βασίζεται στις προσωπικές του εμπειρίες.

Η BAFTA τόνισε ότι το Σύνδρομο Τουρέτ προκαλεί ακούσια λεκτικά τικ, τα οποία το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει και δεν αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Όπως αναφέρεται, πριν από την έναρξη της τελετής είχε γίνει ενημέρωση προς το κοινό ότι ο Davidson βρισκόταν στην αίθουσα και ότι ενδέχεται να ακουστούν έντονες εκφράσεις ή ακούσιοι ήχοι.

Bafta Film Awards 2026: Η ανακοίνωση για το συμβάν

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς στη βραδιά, ενώ στη σκηνή βρίσκονταν οι Michael B. Jordan και Delroy Lindo. Η BAFTA ζήτησε «ανεπιφύλακτα συγγνώμη» από τους δύο ηθοποιούς και από όλους όσοι επηρεάστηκαν, ευχαριστώντας τους για την «αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό» που επέδειξαν εκείνη τη στιγμή.

Μετά το συμβάν, ο Τζον Ντέιβιντσον επέλεξε να αποχωρήσει από την κεντρική αίθουσα και να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της τελετής από οθόνη, μια κίνηση που η BAFTA χαρακτήρισε πράξη «αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους άλλους», σε μια βραδιά που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν γιορτινή για τον ίδιο.

Στην ανακοίνωσή της, η BAFTA αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για το γεγονός ότι οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, επισημαίνοντας ότι θα αντλήσει διδάγματα από το περιστατικό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη παραμένει στον πυρήνα της αποστολής της, με τον κινηματογράφο και την αφήγηση ιστοριών να λειτουργούν ως μέσα καλλιέργειας ενσυναίσθησης και κατανόησης.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BAFTA AWARDS 2026

Πολιτισμός / Bafta Film Awards 2026: Βωμολοχίες, αμήχανες στιγμές και αρνητικά ρεκόρ - Όσα έγιναν στην τελετή

Τα φετινά βραβεία Bafta χαρακτηρίστηκαν από έναν απρόβλεπτο συνδυασμό επαίνων και αμήχανων στιγμών, καθώς το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε σε έναν μέχρι πρότινος άγνωστο ηθοποιό
THE LIFO TEAM
BAFTA ΤΟΥΡΕΤ ΤΖΟΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤΣΟΝ

Διεθνή / Τι είναι το σύνδρομο Τουρέτ και ποια τα βασικά συμπτώματα

Το σύνδρομο βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά το περιστατικό στην τελετή των βραβείων BAFTA, όταν άνδρας με τη συγκεκριμένη νευρολογική διαταραχή φώναξε ρατσιστική λέξη από το κοινό
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

BAFTA AWARDS 2026

Πολιτισμός / Bafta Film Awards 2026: Βωμολοχίες, αμήχανες στιγμές και αρνητικά ρεκόρ - Όσα έγιναν στην τελετή

Τα φετινά βραβεία Bafta χαρακτηρίστηκαν από έναν απρόβλεπτο συνδυασμό επαίνων και αμήχανων στιγμών, καθώς το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε σε έναν μέχρι πρότινος άγνωστο ηθοποιό
THE LIFO TEAM
BAFTA 2026 ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΡΙΣΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ

Πολιτισμός / Bafta Film Awards 2026: Τι συνέβη με «ρατσιστική βρισιά» που ακούστηκε - Η συγγνώμη του παρουσιαστή

«Ήταν η στιγμή που ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. Ένας άνδρας φώναξε μια ρατσιστική βρισιά καθώς δύο διάσημοι μαύροι ηθοποιοί απένειμαν ένα βραβείο» σχολιάζει το CNN
THE LIFO TEAM
Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου τιμά την Αγγελική Παπούλια

Πολιτισμός / Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου τιμά την Αγγελική Παπούλια

Η διοργάνωση που εδώ και έντεκα χρόνια προωθεί τον ελληνικό κινηματογράφο στη γερμανική πρωτεύουσα φέτος τιμά την καταξιωμένη ηθοποιό και ανοίγει τη συζήτηση για τη γυναικεία και non-binary ταυτότητα στη μεγάλη οθόνη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
 
 