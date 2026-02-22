Bafta Film Awards 2026: «Η Μία Μάχη Μετά την Άλλη» μεγάλη νικήτρια της βραδιάς με 6 βραβεία

Η «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» ήταν η μεγάλη νικήτρια των Bafta Film Awards 2026, κερδίζοντας έξι διακρίσεις, ανάμεσά τους και το κορυφαίο βραβείο της Καλύτερης Ταινίας.

Στη βραδιά, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, το «Sinners» (Αμαρτωλοί) και το «Frankenstein» ακολούθησαν με τρεις νίκες το καθένα, ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ πήρε το BAFTA για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο για το «Άμνετ» και ο Ρόμπερτ Αραμάγιο κέρδισε το BAFTA Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ανεξάρτητη βρετανική ταινία «I Swear», αφήνοντας πίσω του υποψηφιότητες όπως του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Congratulations to Andy Jurgensen who is awarded the Editing BAFTA for One Battle After Another 🏆 #EEBAFTAs @WarnerBrosUK pic.twitter.com/NSjVDR6yi8 — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

Bafta Film Awards 2026: Αναλυτικά η κατανομή των βραβείων

Η απονομή των BAFTA θεωρείται παραδοσιακά «βαρόμετρο» ενόψει των Όσκαρ του επόμενου μήνα.

Το «One Battle After Another» έφυγε με 6 βραβεία, ανάμεσά τους:

Καλύτερη Ταινία (Best Picture)

(Best Picture) Καλύτερη Σκηνοθεσία : Πολ Τόμας Άντερσον

: Πολ Τόμας Άντερσον Β’ Ανδρικός Ρόλος : Σον Πεν

: Σον Πεν Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον

Οι άλλοι μεγάλοι νικητές

«Sinners»: 3 βραβεία

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο : Ράιαν Κούγκλερ

: Ράιαν Κούγκλερ Β’ Γυναικείος Ρόλος: Γούνμι Μοσάκου

«Frankenstein»: 3 βραβεία

Production design, Κοστούμια, Μαλλιά & Μακιγιάζ (με τον Τζέικομπ Ελόρντι να μεταμορφώνεται καθημερινά για ώρες στον «δημιουργημένο» χαρακτήρα)

«Άμνετ»

Α’ Γυναικείος Ρόλος : Τζέσι Μπάκλεϊ

: Τζέσι Μπάκλεϊ (και Καλύτερη Βρετανική Ταινία σε ξεχωριστή κατηγορία)

«Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

Huge congratulations to Paul Thomas Anderson who wins the BAFTA for Director 👏 #EEBAFTAs @WarnerBrosUK pic.twitter.com/OaZXIbzfeJ — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

Η βραδιά, οι υποψηφιότητες και το «σήμα» για τα Όσκαρ

Το «Η Μία Μάχη Μετά την Άλλη» πήγε στην τελετή με 14 υποψηφιότητες, το «Αμαρτωλοί» με 13, ενώ «Άμνετ» και «Marty Supreme» είχαν από 11. Τα βρετανικά βραβεία συχνά δίνουν «σήμα» για τα Όσκαρ, που φέτος είναι προγραμματισμένα για 15 Μαρτίου.

Στις οσκαρικές υποψηφιότητες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο, το «Αμαρτωλοί» προηγείται με ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, ενώ το «Η Μία Μάχη Μετά την Άλλη» ακολουθεί με 13.

Ως προς την τελετή, στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν μεγάλα ονόματα όπως οι Ντι Κάπριο, Σαλαμέ, Έμμα Στόουν, Κίλιαν Μέρφι, Γκλεν Κλόουζ, Ίθαν Χοκ, ενώ έδωσαν το «παρών» και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο Alan Cumming, ο οποίος σχολίασε ότι ήταν δυνατή κινηματογραφική χρονιά αλλά όχι «χαρούμενη», καθώς πολλές υποψήφιες ταινίες άγγιξαν δύσκολα θέματα (όπως θάνατος παιδιού, ρατσισμός και πολιτική βία).

Στο μουσικό κομμάτι της βραδιάς, εμφανίστηκαν οι Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami (οι φωνές του animated συγκροτήματος HUNTR/X από το «KPop Demon Hunters») ερμηνεύοντας το τραγούδι “Golden”.

Το βραβείο ντοκιμαντέρ πήγε στο «Mr. Nobody Against Putin», που επικεντρώνεται σε Ρώσο εκπαιδευτικό ο οποίος κατέγραψε την προπαγάνδα που -σύμφωνα με την ταινία- επιβλήθηκε στα σχολεία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Associated Press