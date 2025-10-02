ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολιτισμός

Οι ΗΠΑ σε περίοδο λογοκρισίας: ο Στίβεν Κινγκ «πρωταγωνιστεί» στις απαγορεύσεις βιβλίων

Οι πολιτείες που πρωτοστατούν στη λογοκρισία είναι η Φλόριντα, το Τέξας και το Τενεσί, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το 80 % των καταγεγραμμένων απαγορεύσεων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Facebook Twitter
0

Σε μια εποχή όπου η λογοκρισία εισχωρεί με νέα ένταση στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες των ΗΠΑ, η έκθεση του PEN America για το σχολικό έτος 2024-2025 αναδεικνύει μια ανησυχητική πραγματικότητα: ο Στίβεν Κινγκ είναι ο πιο λογοκριμένος συγγραφέας, με τα έργα του να απαγορεύονται σε 206 περιπτώσεις σε σχολεία της χώρας.

Στην έκθεση με τίτλο “Banned in the USA” τεκμηριώνονται συνολικά 6.870 περιστατικά απαγορεύσεων βιβλίων σε δημόσια σχολεία, σε σχέση με πάνω από 10.000 την προηγούμενη σχολική χρονιά. Οι πολιτείες που πρωτοστατούν στη λογοκρισία είναι η Φλόριντα, το Τέξας και το Τενεσί, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το 80 % των καταγεγραμμένων απαγορεύσεων.

Μεταξύ των πολλών τίτλων που “χάθηκαν” από τα ράφια σχολικών βιβλιοθηκών συγκαταλέγονται τα επίμαχα έργα του King, όπως Carrie και The Stand, ενώ και άλλα βιβλία προσβάλλονται ως «ακατάλληλα» λόγω θεμάτων όπως η βία, η σεξουαλικότητα και τα δικαιώματα LGBTQ+.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανομή των απαγορεύσεων: πολλοί τίτλοι που μιλούν για μειονότητες, για φυλή, φύλο ή σεξουαλική ταυτότητα στοχοποιούνται συστηματικά. Σύμφωνα με την ανάλυση, το 36 % των 4.218 μοναδικών τίτλων που απαγορεύθηκαν στη σχολική περίοδο 2023-2024 περιελάμβαναν χαρακτήρες ή πρόσωπα έγχρωμα, ενώ 29 % περιείχαν θέματα LGBTQ+.

Οι εκστρατείες λογοκρισίας δεν περιορίζονται στα σχολικά συμβούλια: σε πολιτειακό επίπεδο ψηφίζονται νόμοι που δίνουν εξουσίες για μαζικές αποσύρσεις βιβλίων ή περιθωριοποίηση θεμάτων.

Αν και ο συνολικός αριθμός απαγορεύσεων το 2024-2025 είναι μικρότερος σε σχέση με το 2023-2024, η τάση είναι σαφής: η λογοκρισία εκδηλώνεται με πιο σύνθετους τρόπους, όπως «καλά οργανωμένες λίστες που δεν αγοράζονται», περιορισμοί πρόσβασης ανά τάξη, ακόμη και αποκλεισμός ολόκληρων θεματικών.

Αυτό το κύμα επιθέσεων στο βιβλίο και την ελευθερία ανάγνωσης δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα συγκρούσεων. Είναι μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί η γνώση που επιτρέπεται — ποια ιστορίες “μετράνε” και ποια σιωπούνται. Και στο επίκεντρο αυτών που επιχειρούνται να εξαφανιστούν βρίσκονται φωνές περιθωριακές, φωνές που μιλούν για ταυτότητα, αποκλεισμό και δικαίωμα στη μνήμη.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάποτε στην Αμερική…

Ακροβατώντας / Η αμερικανική δημοκρατία οδεύει προς το τέλος της

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδοθεί σε ανελέητο κυνηγητό όσων αμφισβητούν την αλήθεια της. Κυνηγάει δημοσιογράφους, παρουσιαστές, ακτιβιστές, αντιφρονούντες, δικαστές, όποιον τολμήσει να την αμφισβητήσει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
O Στίβεν Κινγκ στο σινεμά: Οι 10 καλύτερες μεταφορές

Οθόνες / O Στίβεν Κινγκ στο σινεμά: Οι 10 καλύτερες μεταφορές

Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός διασκευών του έργου του δημοφιλούς συγγραφέα που θα δούμε στο πανί, στο γυαλί και στο σανίδι, κι αυτό στάθηκε αφορμή για ένα αφιέρωμα στις καλύτερες ταινίες που ενέπνευσαν τα γραπτά του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Πολιτισμός / Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Ο Anderson είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος ως ο πρώτος σχεδιαστής που θα ηγείται ταυτόχρονα τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής γραμμής του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου
LIFO NEWSROOM
The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Η δραματική απόπειρα του Ντουέιν Τζόνσον, η κατά Λικ Μπεσόν εκδοχή του βαμπιρικού μύθου, ένα μεγάλο εισπρακτικό hit από την Κίνα και η επανέκδοση του δεύτερου «Avatar» απαρτίζουν το πρόγραμμα νέων κυκλοφοριών αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 