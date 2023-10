Out of Necessity: H επιτυχημένη κυπριακή παράσταση έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Μετά από δύο sold out κύκλους παραστάσεων στην Κύπρο, σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου και Μαρίας Βαρνακκίδου, το θεατρικό έργο Out of Necessity ταξιδεύει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για τρεις μόνο βραδιές.

Το Out of Necessity είναι μια παράσταση από την Κύπρο, που επιχειρεί με χιούμορ και ευαισθησία, να μιλήσει για όλα όσα απασχολούν τη νέα γενιά των Κυπρίων σήμερα. Πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως πολίτες ενός κράτους; Πόσο καλά γνωρίζουν την ιστορία τους; Τι είναι το Σύνταγμα και πώς καθορίζει την ταυτότητά τους;

Η νέα γενιά της Κύπρου έρχεται για να μιλήσει για μια σειρά ζητημάτων, να αναρωτηθεί: «Ποια η σχέση της Κύπρου με την Ελλάδα;», «Τι είναι το "Δίκαιο της Ανάγκης";», «Πόσο εύκολα εκφραζόμαστε στην κοινή ελληνική;», «Τι σημαίνει ακριβώς "εθνική υπερηφάνεια";», «Πόσο καλά ξέρουμε τους "απέναντι" από την πράσινη γραμμή;», «Υπάρχει αυτό που λέμε "κυπριακή ταυτότητα";» και «Πώς γίνεται, τελικά, να δηλώνεις ανεξάρτητο κράτος, να γιορτάζεις την Ανεξαρτησία σου, αλλά η φράση "Κύπριος πολίτης" να λείπει από το Σύνταγμά σου;».

«Λουκία, τι σημαίνει είμαι Κυπραία; Σημαίνει... να χρησιμοποιείς συχνά τη λέξη... "τζιαι"!»

Έχοντας στα χέρια τους ένα κείμενο που εμπνέεται από αρχειακό υλικό, θεωρητικά και λογοτεχνικά κείμενα και δημοσιογραφικά άρθρα, και αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από προσωπικές αφηγήσεις και βιώματα, οι συντελεστές της σκηνικής αυτής πρότασης, αν και μιλούν για πολύ τοπικά θέματα, την ίδια στιγμή, με τον ειλικρινή και άμεσο τρόπο απεύθυνσής τους, αγγίζουν οικουμενικές πτυχές της ανθρώπινης φύσης.

Η παράσταση αποτελεί μια προσπάθεια κατανόησης αλλά και αμφισβήτησης των «δοσμένων» και των δεδομένων και μια απόπειρα επανεγγραφής των κυρίαρχων αφηγήσεων, με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον της νέας γενιάς.

Το Out of Necessity έκανε πρεμιέρα στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2021 (παρ. Fresh Target Theatre) και λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε και της τεράστιας ανταπόκρισης του κοινού, συμπλήρωσε σχεδόν έναν χρόνο ζωής με συνεχόμενες sold out παραστάσεις και συνεχή ανανέωση υλικού, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2022. Φέτος παρουσιάζεται και πάλι ανανεωμένο, για ένα τρίτο κύκλο παραστάσεων.

Σύλληψη – σκηνοθεσία – δραματουργία: ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΝΑΚΚΙΔΟΥ

Κείμενο παράστασης: ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΝΑΚΚΙΔΟΥ, σε συνεργασία με τους ηθοποιούς

Επί σκηνής: ΑΝΤΡΙΑ ΖΕΝΙΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΚΡΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΛΟΥΚΙΑ ΠΙΕΡΙΔΟΥ

26, 27 & 28 Οκτωβρίου στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Όλες οι παραστάσεις θα έχουν αγγλικούς υπέρτιτλους

*Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

Τιμή εισιτηρίου: €12 και €8 (μειωμένο)

Προπώληση: ntng.gr | more.com | 11876

Πληροφορίες - κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ