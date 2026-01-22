Όσκαρ 2026: Οι ηχηρές απουσίες από τις υποψηφιότητες

Ενώ η ταινία Sinners ξεπέρασε κάθε προσδοκία στις φετινές υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, συγκεντρώνοντας συνολικά 16 υποψηφιότητες, δεν ήταν όλες οι κινηματογραφικές παραγωγές εξίσου ευνοημένες από την Ακαδημία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Wicked: For Good. Παρότι σημείωσε ικανοποιητική πορεία στο box office, η εμπορική του επιτυχία δεν μεταφράστηκε σε οσκαρική αναγνώριση. Η πρώτη ταινία του franchise είχε αποσπάσει 10 υποψηφιότητες την περασμένη χρονιά· η δεύτερη, ωστόσο, δεν έλαβε καμία.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο πρωταγωνίστριες, Cynthia Erivo και Ariana Grande, δεν κατάφεραν να προταθούν στις κατηγορίες Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου, «το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η απουσία της ταινίας από την πολυπόθητη κατηγορία Καλύτερης Ταινίας», όπως σχολιάζει ο διεθνής Τύπος.

Την ίδια ώρα, εκτός λίστας υποψηφιοτήτων έμεινε και ο Paul Mescal, για την ερμηνεία του ως William Shakespeare στην κινηματογραφική μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος Hamnet της Maggie O'Farrell.

Χωρίς υποψηφιότητα έμεινε και η Chase Infiniti, η ανερχόμενη σταρ της ταινίας One Battle After Another, στην οποία υποδύθηκε την κόρη του κεντρικού ήρωα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Leonardo DiCaprio. Μετά την υποψηφιότητά της στις Χρυσές Σφαίρες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, θεωρείτο σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιζόταν και στη λίστα των Όσκαρ.

Αντιθέτως, οι τέσσερις συμπρωταγωνιστές της -ο DiCaprio, ο Benicio del Toro, ο Sean Penn και η Teyana Taylor- κατάφεραν όλοι να εξασφαλίσουν υποψηφιότητα.

Το νορβηγικό οικογενειακό δράμα Sentimental Value συγκέντρωσε συνολικά εννέα υποψηφιότητες, ωστόσο έμεινε εκτός της νέας κατηγορίας για το casting. «Πρόκειται για μια κάπως περίεργη παράλειψη», σχολιάζει το Sky News, δεδομένου ότι η ταινία έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες σε κατηγορίες υποκριτικής: η Renate Reinsve για Α’ Γυναικείο Ρόλο, οι Elle Fanning και Inga Ibsdotter Lilleaas για Β’ Γυναικείο Ρόλο και ο Stellan Skarsgård για Β’ Ανδρικό Ρόλο.

Τέλος, αν και η ταινία τρόμου Frankenstein απέσπασε εννέα υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία, ο Μεξικανός σκηνοθέτης Guillermo del Toro δεν κατάφερε να προταθεί στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Με πληροφορίες από Sky News