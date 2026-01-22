Όσκαρ 2026: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ γράφει ιστορία με ένα νέο ρεκόρ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα Όσκαρ.

Ο 30χρονος σταρ εξασφάλισε την τρίτη του υποψηφιότητα για Α’ Ανδρικό Ρόλο, αυτή τη φορά για την ερμηνεία του ως παιδί-θαύμα του πινγκ πονγκ, Μάρτι Μάουζερ, στη σπορ δραμεντί «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι. Με αυτή την υποψηφιότητα γίνεται ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που φτάνει τις τρεις υποψηφιότητες ερμηνείας στην ιστορία του θεσμού. Οι δύο προηγούμενες ήταν για το «Call Me by Your Name» (2017) και το «A Complete Unknown» (2024).

Στην κούρσα του φετινού Α’ Ανδρικού Ρόλου, ο Σαλαμέ θα αναμετρηθεί με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («One Battle After Another»), Ίθαν Χοκ («Blue Moon»), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν («Sinners») και Βάγκνερ Μούρα («The Secret Agent»). Το «Marty Supreme» απέσπασε επίσης υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία και Πρωτότυπο Σενάριο, μεταξύ άλλων κατηγοριών.

Η παρουσία του Σαλαμέ στα φετινά Όσκαρ δεν περιορίζεται στην υποκριτική. Είναι ταυτόχρονα υποψήφιος και ως παραγωγός στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, μαζί με τους Έλι Μπους, Ρόναλντ Μπρονστάιν, Τζος Σάφντι και Άντονι Κατάγκας. Με ηλικία 30 ετών και 26 ημερών, γίνεται ο νεότερος άνθρωπος που καταφέρνει διπλή υποψηφιότητα την ίδια χρονιά — για παραγωγή και ερμηνεία — ξεπερνώντας ένα ρεκόρ που κρατούσε επί 58 χρόνια ο Γουόρεν Μπίτι από το «Bonnie and Clyde» (1967).

Η σεζόν βραβείων, πάντως, έχει ήδη εξελιχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκά για τον Σαλαμέ. Στις 11 Ιανουαρίου κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου (Κωμωδία ή Μιούζικαλ) για το «Marty Supreme», ως ο νεότερος νικητής που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη κατηγορία. Την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει και το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στα Actor Awards (τα πρώην SAG Awards) για την ενσάρκωση του Μπομπ Ντίλαν στο «A Complete Unknown», επίσης ως ο νεότερος νικητής στην ιστορία της διάκρισης.

Αν ο Σαλαμέ φτάσει τελικά στο Όσκαρ, θα γράψει ακόμη ένα κεφάλαιο: θα γίνει ο δεύτερος νεότερος νικητής Α’ Ανδρικού Ρόλου, πίσω μόνο από τον Έιντριεν Μπρόντι, που είχε κερδίσει στα 29 του για τον «Πιανίστα» (2002). Συνολικά, θα τοποθετηθεί ανάμεσα στους έξι νεότερους άνδρες που έχουν κερδίσει υποκριτικό Όσκαρ σε οποιαδήποτε κατηγορία.

Η τελική ψηφοφορία της Ακαδημίας θα διεξαχθεί από 26 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου. Η 98η τελετή απονομής είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου και θα μεταδοθεί από το ABC, με παρουσιαστή τον Κόναν Ο’Μπράιεν.

Με πληροφορίες από Variety