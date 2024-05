Όσα έγιναν στη συναυλία της Μαντόνα στο Ρίο: Το σόου, το πρωτοφανές πλήθος και το αφιέρωμα στα θύματα του AIDS

Τη συναυλία της Μαντόνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τελευταίο σταθμό για την περιοδεία της The Celebration Tour, παρακολούθησαν 1,6 εκατομμύριο θαυμαστές της και η βασίλισσα της ποπ δεν τους απογοήτευσε, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό σόου.

Η δωρεάν συναυλία της Μαντόινα στην Copacabana του Ρίο ντε Τζανέιρο το Σάββατο το βράδυ, μετατρέψε την τεράστια αμμουδιά σε μια τεράστια πίστα χορού γεμάτη από πλήθος θαυμαστών της. Δεν ήταν μόνο εκείνοι που στέκονταν στην άμμο όμως, ήταν χιλιάδες σε σκάφη μέσα στη θάλασσα, αλλά και στα γύρω ξενοδοχεία, που είχαν πληρότητα 98% για το βράδυ αυτό.

Η «Βασίλισσα της ποπ» ξεκίνησε το σόου με την επιτυχία της του 1998 «Nothing Really Matters». Τεράστιες ζητωκραυγές υψώθηκαν από πλήθος, ενώ η Μαντόνα είπε από το μικρόφωνο: «Εδώ είμαστε στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου». Δείχνοντας τη θέα στον ωκεανό, τα βουνά και το άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή, η Μαντόνα (Παναγία) είπε: «Αυτό το μέρος είναι μαγικό».

Η Μαντόνα ερμήνευσε τις κλασικές της επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των "Like A Virgin" και "Hung Up". Για την εισαγωγή στο "Like A Prayer", το κεφάλι της ήταν πλήρως καλυμμένο με μια μαύρη κάπα, ενώ κρατούσε ένα ροζάριο, πλεγμένο στα χέρια της. Η σταρ απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής σε «όλα τα λαμπερά φώτα» που χάθηκαν από το AIDS, όπως είπε, ενώ καθώς τραγουδούσε το «Live to Tell», ασπρόμαυρες φωτογραφίες ανθρώπων που πέθαναν από την ασθένεια προβάλλονταν πίσω της.

Λίγο αργότερα, μαζί της στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Βραζιλιάνοι ποπ σταρ Anitta και Pabllo Vittar.

Υπολογίζεται ότι 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την συναυλία, σύμφωνα με επίσημες πηγές της πόλης. Ο αριθμός αυτός είναι πάνω από 10 φορές μεγαλύτερος από το προηγούμενο ρεκόρ της Madonna με 130.000 παρευρισκόμενους στο Parc des Sceaux του Παρισιού το 1987. Ο επίσημος ιστότοπος της 65χρονης Μαντόνα χαρακτήρισε το σόου ως το μεγαλύτερο στην καριέρα της, που μετρά πάνω από 4 δεκαετίες.

Με πληροφορίες από Washington Post

