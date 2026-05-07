Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Twinnin υπόσχεται στους ηθοποιούς ότι μπορούν να προστατεύσουν, να ελέγξουν και να αδειοδοτήσουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Twinnin παρουσιάζει το πρώτο «ψηφιακό δίδυμο» της, μέσα από διαφημιστικό υλικό της πλατφόρμας. Πηγή: Twinnin
Μετά τη φωνή, η τεχνητή νοημοσύνη θέλει και το πρόσωπο.

Η Twinnin, μια αμφιλεγόμενη πλατφόρμα για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ανοίγει τον πρώτο της γύρο χρηματοδότησης, στοχεύοντας σε τουλάχιστον 3 εκατ. δολάρια και σε αποτίμηση 25 εκατ. δολαρίων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η ιδέα της είναι απλή και αρκετά ανησυχητική: οι ηθοποιοί μπορούν να πληρώνουν 14,99 δολάρια τον χρόνο για να ανεβάζουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην πλατφόρμα. Από εκεί, η ομοιότητά τους μπορεί να αδειοδοτείται σε στούντιο ή εταιρείες για χρήση σε ταινίες, σειρές ή διαφημίσεις.

Με άλλα λόγια, το πρόσωπο γίνεται αρχείο, προϊόν και πιθανή πηγή εισοδήματος.

Η Twinnin παρουσιάζεται ως μια πλατφόρμα που θέλει να «γεφυρώσει το χάσμα» ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και τους ανθρώπους. Υπόσχεται ότι θα προστατεύει την ανθρώπινη ταυτότητα στην εποχή των εικόνων που παράγονται με AI, δίνοντας στους ηθοποιούς τη δυνατότητα να ελέγχουν πού, πώς και από ποιον χρησιμοποιείται το ψηφιακό τους αντίγραφο.

Από την πλευρά τους, στούντιο και brands μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά συνδρομητικά πακέτα, με το ακριβότερο να φτάνει τα 1.200 δολάρια τον μήνα.

Η αρχική σελίδα της Twinnin καλεί τους χρήστες να «αδειοδοτήσουν το πρόσωπό τους» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Screenshot: Twinnin

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει ήδη περίπου 2.000 εγγεγραμμένα «ψηφιακά δίδυμα» και ότι έχει δεχτεί υποσχέσεις χρηματοδότησης ύψους 3 εκατ. δολαρίων, ενώ αναζητά πλέον τον βασικό επενδυτή του γύρου. Σύμφωνα με την ιδρύτριά της, Katrien Grobler, η επόμενη μεγάλη κατηγορία στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο η φωνή, αλλά το πρόσωπο.

Η υπόσχεση της πλατφόρμας είναι ότι οι ηθοποιοί δεν θα μένουν απροστάτευτοι απέναντι σε ανεξέλεγκτες χρήσεις της εικόνας τους. Αντί να δουν το πρόσωπό τους να αντιγράφεται χωρίς άδεια, μπορούν, θεωρητικά, να δημιουργήσουν ένα πιστοποιημένο ψηφιακό αντίγραφό τους, να ορίσουν όρια χρήσης και να πληρώνονται όταν αυτό χρησιμοποιείται εμπορικά.

Στην ιστοσελίδα της, η Twinnin μιλά για επαληθευμένη ταυτότητα, σαφή όρια χρήσης, προγραμματισμένη αδειοδότηση και δυνατότητα ιχνηλάτησης, ώστε να είναι γνωστό πού και πώς χρησιμοποιείται ένα ψηφιακό πρόσωπο.

Ωστόσο, η πλατφόρμα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Το πιο ευαίσθητο σημείο αφορά τους ανήλικους ηθοποιούς. Πριν από το λανσάρισμά της, βρετανικό πρακτορείο δέχτηκε κριτική επειδή προώθησε την Twinnin σε γονείς παιδιών κάτω των 18 ετών, με την Agents of Young Performers Association να θέτει σοβαρά ηθικά ερωτήματα γύρω από τη συναίνεση ενός ανηλίκου.

Η Twinnin έχει επίσης συναντηθεί με φορείς του βρετανικού χώρου, ανάμεσά τους και η Equity, το σωματείο των ηθοποιών. Η Equity έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι διατεθειμένη να συνομιλεί με εταιρείες AI που θέλουν να δουλέψουν με ερμηνευτές με τρόπο που να στηρίζεται στη συναίνεση, τη διαφάνεια και τη δίκαιη αμοιβή, χωρίς όμως να στηρίζει συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Μετά τις μεγάλες συζητήσεις στο Χόλιγουντ για την AI, τα δικαιώματα των ηθοποιών και τη χρήση της εικόνας τους από στούντιο και τεχνολογικές εταιρείες, η Twinnin επιχειρεί να εμφανιστεί ως λύση: μια αγορά όπου το πρόσωπο δεν κλέβεται, αλλά αδειοδοτείται.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει πιο σκοτεινό από την υπόσχεση. Αν η νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται αληθινά ανθρώπινα πρόσωπα για να μοιάζει λιγότερο συνθετική, τότε το πρόσωπο του ηθοποιού δεν είναι πια μόνο εργαλείο ερμηνείας. Γίνεται προϊόν, συνδρομή, αρχείο, δικαίωμα χρήσης και πιθανό πεδίο εκμετάλλευσης.

Με στοιχεία από Deadline και Twinnin.

