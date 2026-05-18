Έρχονται κάμερες σε χώρους των ΑΕΙ.

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της εικόνας που αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας και με βάση την εικόνα αυτή προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια, δήλωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εργασιών του Aristotle Innovation Forum.

Κάμερες σε ΑΕΙ: Σε ποια πανεπιστήμια σκέφτονται να μπουν

«Δεσμευόμαστε όπως ορίζει ο νόμος- γιατί αυτή η κυβέρνηση ό,τι λέει το κάνει- ότι θα υπάρξουν αφενός κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, αφετέρου ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου, διευκρινίζοντας ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων, στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ «εφόσον η διοίκηση οποιουδήποτε πανεπιστημίου εκτιμήσει ότι χρειάζονται κάμερες σε κάποιους χώρους εργαστηρίων -αν όχι σε όλους, σε αυτούς που ενδεχομένως έχουν μεγάλα όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό μεγάλης αξίας- θα μπουν και εκεί».

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την προμήθεια και τοποθέτηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα ΑΕΙ, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνισε ότι προχωρά, αλλά καθορίζεται από τα χρονοδιαγράμματα των δημοσίων συμβάσεων και τους όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών, που υποχρεωτικά τηρούνται για λόγους διαφάνειας.

Σημειώνεται πως το ΚΕΜΕΑ είναι ο εποπτευόμενος από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, στον οποίο έχουν κατατεθεί τα σχέδια ασφάλειας των ελληνικών ΑΕΙ.

Την ανάγκη να μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια προκειμένου να αποφευχθούν κρούσματα παραβατικότητας, είχε υπογραμμίσει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός επρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττικής.

«Αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται από τα υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη είναι τα μέτρα που αφορούν την πρόληψη. Κάμερες, για να υπάρχει εικόνα», είπε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, προσθέτοντας: «Για εμένα, όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια πολίτη, φοιτητή, καθηγητή η εφαρμογή του νόμου είναι απαραίτητη. Eπειδή πλέον έχουμε επέμβαση της Aστυνομίας, έχουμε συλλήψεις, έχουμε προσαγωγές, έχουμε δικογραφίες. Το τι κάνει στη συνέχεια η Δικαιοσύνη είναι μια άλλη κουβέντα».

