Ο Τζίμι Κίμελ απαντά στους Τραμπ: «Το αστείο μου δεν ήταν κάλεσμα για δολοφονία»

Ο Τζίμι Κίμελ απάντησε στην απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το ABC να τον απολύσει, μετά από αναφορά του παρουσιαστή στη Μελάνια Τραμπ.

Ο 58χρονος παρουσιαστής της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» τοποθετήθηκε τόσο απέναντι στον πρόεδρο όσο και στη σύζυγό του τη Δευτέρα 27 Απριλίου, επιμένοντας ότι το αστείο που έκανε τρεις ημέρες πριν από το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, δεν θα έπρεπε να συνδεθεί με την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Τραμπ, το Σάββατο 25 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Δευτέρας, ο Κίμελ αναφέρθηκε στο αστείο που έκανε, λέγοντας ότι η Μελάνια Τραμπ «λάμπει σαν μια μέλλουσα χήρα», στο επεισόδιο της Πέμπτης 23 Απριλίου. Όπως εξήγησε, επρόκειτο «προφανώς για ένα αστείο σχετικά με τη διαφορά ηλικίας τους και την έκφραση χαράς που βλέπουμε στο πρόσωπό της κάθε φορά που είναι μαζί».

«Ήταν ένα πολύ ελαφρύ αστείο που αφορούσε το γεγονός ότι εκείνος είναι σχεδόν 80 ετών και εκείνη είναι νεότερη από εμένα», συνέχισε, αναφερόμενος στην ηλικία του Τραμπ. «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση κάλεσμα για δολοφονία και γνωρίζουν ότι εδώ και πολλά χρόνια εκφράζω ανοιχτά τη θέση μου, καταδικάζοντας τη βία με όπλα», τόνισε.

Απευθυνόμενος στη Μελάνια Τραμπ, είπε: «Λυπάμαι που εσύ, ο πρόεδρος και όλοι όσοι βρίσκονταν σε εκείνο το δωμάτιο το Σάββατο περάσατε κάτι τέτοιο. Πραγματικά λυπάμαι. Το γεγονός ότι δεν σκοτώθηκε κανείς δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μια τραυματική και τρομακτική εμπειρία. Πρέπει να ενωθούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Πραγματικά πρέπει».

Οι αντιδράσεις των Τραμπ κατά του Κίμελ

Η Μελάνια Τραμπ ανέφερε, σε ανάρτησή της για τον Τζίμι Κίμελ:

«Η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι καταστροφικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια που μαστίζει την Αμερική. Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος.

Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC, επειδή ξέρει ότι το κανάλι θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει Αρκετά πια. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;».

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε δική του ανάρτηση, με την οποία ζητά την απόλυση του Κίμελ από το ABC. Αναλυτικά, έγραψε: «Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύουν οι φρικτές τηλεοπτικές του μετρήσεις, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την πρώτη κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του, ακούγοντας τον να μιλάει, πράγμα που δεν συνέβαινε και δεν θα συνέβαινε ποτέ. Στη συνέχεια, δήλωσε: "Η πρώτη κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα". Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να εισέλθει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο. Κατανοώ ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα ανταποκρίνονταν σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC».

Με πληροφορίες από People