Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί των τεσσάρων δυτών από την Ιταλία

Εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της χώρας, οι σοροί των τεσσάρων Ιταλών δυτών που αγνοούνταν από την περασμένη εβδομάδα στις Μαλδίβες.

Όπως αναφέρει η Independent, οι δύτες φέρονται να έχασαν τη ζωή τους ενώ εξερευνούσαν μια υποθαλάσσια σπηλιά σε βάθος περίπου 50 μέτρων στην περιοχή Vaavu Atoll στις Μαλδίβες, την περασμένη Πέμπτη.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι η ομάδα συμμετείχε σε καταδυτική αποστολή όταν χάθηκαν τα ίχνη της. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού πραγματοποιήθηκαν κοντά στο νησί Alimathaa, με ειδικές ομάδες δυτών να συμμετέχουν στις έρευνες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

International dive experts join search in the Maldives after five Italians and a rescue diver died in the Indian Ocean tourist destination's deadliest diving disaster.



Μαλδίβες: Νεκρός κι άλλος δύτης στην επιχείρηση ανάσυρσης

Την Κυριακή έγινε γνωστό πως ακόμη ένας δύτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων Ιταλών, οι οποίοι πέθαναν σε κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο στην ατόλη Βάαβου.

Ο δύτης, μέλος των ενόπλων δυνάμεων των Μαλδιβών, υπέστη τη «νόσο των δυτών», που προκαλείται από τη δημιουργία φυσαλίδων αζώτου στο αίμα και τους ιστούς, εξαιτίας της απότομης μείωσης της πίεσης, ενώ συμμετείχε στις έρευνες.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας Μαλέ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της προεδρίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, οι Ιταλοί δύτες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν κατάδυση σε βάθος περίπου 50 μέτρων μέσα σε σύμπλεγμα υποθαλάσσιων σπηλαίων.

Η επιχείρηση ανάσυρσης μάλιστα, είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του βάθους, της δομής του σπηλαίου και των καιρικών συνθηκών.

Μαλδίβες: Πώς έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις δύτες

Οι πέντε πραγματοποιούσαν κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο στην ατόλη Βάαβου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 λεπτών με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ.

Τα θύματα είναι μια καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της και δύο νεαροί ερευνητές, ένας λέκτορας κι ένας φοιτητής ο οποίος είχε πάρει πρόσφατα πτυχίο στη θαλάσσια βιολογία, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο της Γένοβας, στο οποίο σπούδαζαν ή εργάζονταν και οι τέσσερις. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής τους στις καταδύσεις.

Οι Ιταλοί βρίσκονταν σ' ένα σκάφος καταδύσεων και σήμανε συναγερμός όταν δεν επέστρεψαν την προγραμματισμένη ώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα καταδυτικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στο αρχιπέλαγος αυτό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανακοίνωσε ότι η πρώτη σορός βρέθηκε σε σπήλαιο σε βάθος 60 μέτρων. «Πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άλλοι δύτες βρίσκονται επίσης στο εσωτερικό του ίδιου σπηλαίου», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις σε βάθος έως 30 μέτρων, όμως είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος.

Με πληροφορίες από Independent