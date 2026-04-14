ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Τζέρεμι Στρονγκ γίνεται Μαρκ Ζάκερμπεργκ στο πρώτο τρέιλερ του νέου φιλμ του Άαρον Σόρκιν

Ο Άαρον Σόρκιν παρουσίασε στο CinemaCon τα πρώτα πλάνα από το The Social Reckoning, τη νέα ταινία που επιστρέφει στον κόσμο του The Social Network.

The LiFO team
Φωτογραφία: Joe Pugliese
0

Δεκαεπτά χρόνια μετά το The Social Network, ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στον κόσμο του Facebook μόνο που αυτή τη φορά το βλέμμα δεν πέφτει στη γέννηση ενός ψηφιακού μύθου, αλλά στη σκιά που άφησε πίσω του.

Στο CinemaCon παρουσίασε τα πρώτα πλάνα από το The Social Reckoning, τη νέα ταινία που θα βγει στις αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου από τη Sony.

Από τη σκηνή, ο Σόρκιν είπε ότι η πρώτη ταινία αφηγούνταν την ιστορία ενός φοιτητή που έφτιαξε μια ιστοσελίδα στο δωμάτιό του και «σύνδεσε τον κόσμο», όμως από τότε «κάποια πράγματα έχουν αλλάξει». Περιέγραψε μάλιστα τη νέα ταινία ως «μια αληθινή ιστορία Δαβίδ εναντίον Γολιάθ», τονίζοντας ότι η επιρροή του αλγορίθμου του Facebook έχει αγγίξει πλέον σχεδόν κάθε πλευρά της ζωής.

Στιγμιότυπο από το The Social Network.

Το υλικό που προβλήθηκε έδωσε και την πρώτη εικόνα του Τζέρεμι Στρονγκ ως μεγαλύτερου σε ηλικία Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Στο τρέιλερ εμφανίζεται σε δικαστική αίθουσα να λέει «είμαι επαγγελματίας εναγόμενος», ενώ σε άλλο σημείο δηλώνει πως είναι «απόλυτος υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου». Αργότερα ακούγεται να λέει: «Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι όταν λέω όχι, η συζήτηση τελειώνει».

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Φράνσις Χόγκεν, πρώην μηχανικός του Facebook, την οποία υποδύεται η Μάικι Μάντισον. Σύμφωνα με την υπόθεση, συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Τζεφ Χόργουιτς, τον οποίο παίζει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, σε μια προσπάθεια να βγουν στο φως τα μυστικά της εταιρείας. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Μπιλ Μπερ και άλλοι ηθοποιοί.

Ο Άαρον Σόρκιν παρουσιάζει το The Social Reckoning στο CinemaCon. Φωτογραφία: Getty images

Ο Σόρκιν υπογράφει ξανά το σενάριο και αυτή τη φορά αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία, επιστρέφοντας στον κόσμο της ταινίας του 2010 που είχε σκηνοθετήσει ο Ντέιβιντ Φίντσερ.

Αν το πρώτο Social Network έπιανε τη στιγμή που μια πλατφόρμα γεννιόταν, το The Social Reckoning δείχνει να πιάνει τη στιγμή που η ισχύ της έχει πια ξεφύγει από τα όρια μιας απλής τεχνολογικής επιτυχίας.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, Entertainment Weekly.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λίνα Μενδώνη: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

«Ο συνολικός επανασχεδιασμός των εκθέσεων των δύο Μουσείων, βάσει και της επέκτασης-αναβάθμισης του κτηριακού συγκροτήματος θα αποδώσει ένα σύγχρονο μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας», τόνισε η υπουργός, Λίνα Μενδώνη
THE LIFO TEAM
Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Πολιτισμός / Το ACID των Καννών ανακοίνωσε 9 «τολμηρές» ταινίες – με δύο σκηνοθέτες από το Ιράν

Η παράλληλη ενότητα των Καννών που έχει ταυτιστεί με την ανάδειξη νέων δημιουργών ανακοίνωσε το φετινό της πρόγραμμα με εννέα ταινίες από το Ιράν, την Ελβετία και τη Γαλλία. Το ACID επιμένει και φέτος σε πιο τολμηρές και λιγότερο προβλέψιμες επιλογές.
THE LIFO TEAM
Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χοακίν Φίνιξ ανάμεσα στους 1.000 καλλιτέχνες που αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Πολιτισμός / 1.000 καλλιτέχνες αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros. Discovery, λέγοντας ότι το deal θα κάνει τη βιομηχανία πιο κλειστή και πιο ασφυκτική για δημιουργούς και εργαζομένους.
THE LIFO TEAM
Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Πολιτισμός / Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Η Μπιόρκ διέψευσε ότι το echolalia είναι ο τίτλος του επόμενου δίσκου της και εξήγησε ότι πρόκειται για το όνομα της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Εκεί θα παρουσιαστεί μια εκδοχή νέου τραγουδιού, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ αναμένεται το 2027.
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΙΝΟ ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ

Πολιτισμός / Ο Γκουαντανίνο υπερασπίζεται τον Σαλαμέ: «Πώς μπορεί ένα σχόλιο να εξελιχθεί σε παγκόσμια αντιπαράθεση;»

Ο Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών υπερασπίστηκε τον νεαρό ηθοποιό αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
THE LIFO TEAM
Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Πολιτισμός / Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Πολιτισμός / Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
 
 