Ο συγγραφέας Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο παιδικού βιβλίου, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο συγγραφέας Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το Hans Christian Andersen Award 2026 για τη συγγραφή, τη μεγάλη διεθνή διάκριση που απονέμεται κάθε δύο χρόνια από το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για τη Νεότητα, την IBBY, σε έναν συγγραφέα και έναν εικονογράφο για τη συνολική προσφορά τους στο παιδικό βιβλίο.

Η ανακοίνωση έγινε στις 13 Απριλίου, την πρώτη ημέρα της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.

Ο 79χρονος Βρετανός συγγραφέας επιλέχθηκε μέσα από 78 υποψηφιότητες από 44 χώρες. Η IBBY στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο το έργο του αποτυπώνει τον ρυθμό της παιδικής σκέψης και γλώσσας, συνδυάζοντας το παιχνίδι με το συναίσθημα και την κοινωνική επίγνωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟ Όταν ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν επισκέφθηκε την Ελλάδα

Ο Ρόζεν έχει γράψει περισσότερα από 200 βιβλία για παιδιά και ενήλικες και έχει συνδέσει το όνομά του με τίτλους όπως τα We’re Going on a Bear Hunt και Chocolate Cake. Η διαδρομή του όμως δεν περιορίζεται στους πιο γνωστούς τίτλους του. Στο έργο του χωρούν η ποίηση, η απώλεια, η οικογενειακή μνήμη, η ιστορία και η μετανάστευση, από το Michael Rosen’s Sad Book έως το The Missing και το On the Move.

Η φετινή διάκριση έχει και ιδιαίτερο βάρος για τη Βρετανία, καθώς ο Ρόζεν είναι μόλις ο τέταρτος Βρετανός συγγραφέας που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο. Στην κατηγορία εικονογράφησης βραβεύτηκε η Cai Gao από την Κίνα.

Η βράβευσή του είχε και μια αναπάντεχη λεπτομέρεια: ο Ρόζεν δεν κατάφερε να βρεθεί στη Μπολόνια, επειδή δεν του επετράπη η επιβίβαση στην πτήση του εξαιτίας των κανόνων που ισχύουν μετά το Brexit για την ημερομηνία έκδοσης των βρετανικών διαβατηρίων.

Η απονομή θα γίνει τον Αύγουστο, στο συνέδριο της IBBY στην Οτάβα.

Με στοιχεία από Guardian, IBBY και Publishers Weekly