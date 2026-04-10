Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, αξιοποιώντας το εργαλείο για τη δημιουργία εικόνων που, όπως λέει, λειτουργούν περισσότερο ως «χώρος ονείρου» παρά ως κυριολεκτική αναπαράσταση.

Σε συνέντευξή του στο Filmmaker Magazine, αποσπάσματα της οποίας αναπαρήγαγαν το The Playlist και το Variety, ο Αμερικανός σκηνοθέτης είπε ότι η AI τον βοήθησε να φτιάξει «θεματικά σουρεαλιστικές εικόνες» για σημεία της ταινίας όπου η αφήγηση γίνεται πιο φιλοσοφική και αφηρημένη. Διευκρίνισε επίσης ότι το εργαλείο απαιτεί «πολύ στενή ανθρώπινη επίβλεψη».

Το φιλμ, με τίτλο John Lennon: The Last Interview, βασίζεται σε μια σπάνια τρίωρη ηχογράφηση του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο για το RKO Radio, που έγινε λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του Λένον. Σύμφωνα με τον Σόντερμπεργκ, το 90% του οπτικού υλικού αποτελείται από αρχειακές φωτογραφίες, ενώ περίπου δέκα λεπτά, διάσπαρτα μέσα στα 90 λεπτά της ταινίας, είναι AI-generated εικόνες που παρεμβάλλονται όταν η συζήτηση περνά σε πιο στοχαστικά πεδία.

Ο σκηνοθέτης άφησε επίσης ανοιχτό ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερη AI σε επόμενο σχέδιό του, μια ταινία για τον Ισπανο-Αμερικανικό Πόλεμο, στην οποία έχει ήδη συνδεθεί ο Βάγκνερ Μόουρα. Ο ίδιος είπε πως το project το θέλουν ήδη δύο στούντιο και ότι το ζητούμενο είναι αν μπορεί να γίνει στο σωστό κόστος.

Η σημασία της δήλωσής του δεν βρίσκεται μόνο στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο τη χρησιμοποιεί: όχι σε ένα περιφερειακό tech experiment, αλλά σε ένα ντοκιμαντέρ με ισχυρό αρχειακό βάρος και σε ένα μεγαλύτερο ιστορικό φιλμ που ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής.