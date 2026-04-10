Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον
φωτογραφία: Getty images
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, αξιοποιώντας το εργαλείο για τη δημιουργία εικόνων που, όπως λέει, λειτουργούν περισσότερο ως «χώρος ονείρου» παρά ως κυριολεκτική αναπαράσταση.

Σε συνέντευξή του στο Filmmaker Magazine, αποσπάσματα της οποίας αναπαρήγαγαν το The Playlist και το Variety, ο Αμερικανός σκηνοθέτης είπε ότι η AI τον βοήθησε να φτιάξει «θεματικά σουρεαλιστικές εικόνες» για σημεία της ταινίας όπου η αφήγηση γίνεται πιο φιλοσοφική και αφηρημένη. Διευκρίνισε επίσης ότι το εργαλείο απαιτεί «πολύ στενή ανθρώπινη επίβλεψη».

Το φιλμ, με τίτλο John Lennon: The Last Interview, βασίζεται σε μια σπάνια τρίωρη ηχογράφηση του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο για το RKO Radio, που έγινε λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία του Λένον. Σύμφωνα με τον Σόντερμπεργκ, το 90% του οπτικού υλικού αποτελείται από αρχειακές φωτογραφίες, ενώ περίπου δέκα λεπτά, διάσπαρτα μέσα στα 90 λεπτά της ταινίας, είναι AI-generated εικόνες που παρεμβάλλονται όταν η συζήτηση περνά σε πιο στοχαστικά πεδία.

Ο σκηνοθέτης άφησε επίσης ανοιχτό ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερη AI σε επόμενο σχέδιό του, μια ταινία για τον Ισπανο-Αμερικανικό Πόλεμο, στην οποία έχει ήδη συνδεθεί ο Βάγκνερ Μόουρα. Ο ίδιος είπε πως το project το θέλουν ήδη δύο στούντιο και ότι το ζητούμενο είναι αν μπορεί να γίνει στο σωστό κόστος.

Η σημασία της δήλωσής του δεν βρίσκεται μόνο στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο τη χρησιμοποιεί: όχι σε ένα περιφερειακό tech experiment, αλλά σε ένα ντοκιμαντέρ με ισχυρό αρχειακό βάρος και σε ένα μεγαλύτερο ιστορικό φιλμ που ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει την εικόνα του «μετανοημένου» ναζί
THE LIFO TEAM
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
THE LIFO TEAM
Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Η Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο παρουσιάζει στις 30 Απριλίου το «Walter Pfeiffer: In Good Company», μια μεγάλη αναδρομή σε έναν από τους πιο τρυφερούς και ερωτικά φορτισμένους φωτογράφους της ευρωπαϊκής εικόνας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Η έκθεση «Martin Wong: Popeye», που ανοίγει στις 18 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο παράξενες εμμονές του Αμερικανού ζωγράφου: τον Ποπάι όχι ως αθώα ποπ φιγούρα, αλλά ως σώμα, σύμβολο και queer φαντασίωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο μέχρι το Παρίσι, ο Ματίς επιστρέφει φέτος την άνοιξη με μια ασυνήθιστη πυκνότητα εκθέσεων. Και μαζί τους επιστρέφει και το ερώτημα γιατί ο κόσμος ξαναγυρίζει τώρα σε έναν ζωγράφο της αρμονίας.
THE LIFO TEAM
Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Μέσα στην πίεση που δέχονται οι ανεξάρτητες φίρμες και σε μια στιγμή που το σεξ επιστρέφει δυνατά στη μόδα, κάποιοι σχεδιαστές δοκιμάζουν το OnlyFans όχι μόνο ως εργαλείο πρόκλησης αλλά και ως νέο χώρο άμεσης επαφής με το κοινό.
THE LIFO TEAM
ΡΩΜΗ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

Οι επισκέπτες του Κολοσσαίου έχουν πλέον μια ευκαιρία να πάνε πίσω στην ιστορία, χάρη σε ένα έργο ανακαίνισης που έφερε στο φως αρκετές κολόνες της εισόδου, οι οποίες παρέμεναν θαμμένες για εκατοντάδες χρόνια
THE LIFO TEAM
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε στον Μαρκ Τζέικομπς για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή, για την εικόνα που χτίζει ως ποπ σταρ και για τον ρόλο της queer κοινότητας, λέγοντας καθαρά ότι χωρίς αυτήν «η ποπ μουσική δεν θα υπήρχε».
THE LIFO TEAM
Ο Νέιθαν Λέιν θυμάται πόσο δύσκολο ήταν να είσαι γκέι στα 90s

Από το Κλουβί με τις Τρελές, μέχρι τον Γουίλι Λόμαν του Άρθουρ Μίλερ, ο Λέιν κοιτάζει πίσω σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών χωρίς να χάνει το χιούμορ, την οξύτητα και τη σκοτεινή ειρωνεία που τον κάνουν πάντα αναγνωρίσιμο.
THE LIFO TEAM
 
 