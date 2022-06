Ο μουσικός Ριουίτσι Σακαμότο παλεύει με καρκίνο τέταρτου σταδίου

Ο διάσημος Ιάπωνας μουσικός και συνθέτης Ριουίτσι Σακαμότο αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι «παλεύει» με τον μεταστατικό καρκίνο.

Σε μηνιαίο περιοδικό που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο διάσημος Ιάπωνας δημιουργός είπε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του λάρυγγα το 2014 και καρκίνο του εντέρου το 2021.

Ο 70χρονος πιανίστας, βραβευμένες με Όσκαρ και Γκράμι δεν είχε ανακοινώσει ποτέ στο παρελθόν ότι η ασθένειά του ήταν σε τόσο προχωρημένο στάδιο.

Ο καρκίνος σταδίου 4 είναι το πιο προχωρημένο στάδιο καρκίνου, όπου έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος και η διάγνωση για την πορεία του ασθενή δεν είναι αισιόδοξη.

Ο Σακαμότο συζήτησε λεπτομερώς τη διάγνωσή του για τον καρκίνο και το πώς τον αντιμετωπίζει σε ένα άρθρο με τίτλο «Living with Cancer» (Ζώντας με τον καρκίνο) στο λογοτεχνικό περιοδικό Shincho.

Εκεί, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον περασμένο Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο για την αφαίρεση όγκου, που είχε εξαπλωθεί και στους δύο πνεύμονες.

Το άρθρο εντάσσεται σε μία νέα έκδοση της σειράς με τίτλο «How Many More Times Will I See the Full Moon?» (Πόσες φορές ακόμα θα δω την πανσέληνο;) που καλύπτει κυρίως τις μουσικές του δραστηριότητες από το 2009 και τις απόψεις του για τη ζωή και τον θάνατο.

Ο Σακαμότο δημοσίευσε και μία ακόμα δήλωσή του σχετικά με την κυκλοφορία της σειράς. Εκεί ανέφερε πως «Εφόσον έχω φτάσει τόσο μακριά στη ζωή μου, ελπίζω να καταφέρω να κάνω μουσική μέχρι την τελευταία μου στιγμή, όπως ο Μπαχ και ο Ντεμπισί, που λατρεύω».

Ο Ιάπωνας μουσικός είναι μεταξύ άλλων, μέλος του συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής Yellow Magic Orchestra (YMO).

Κέρδισε Όσκαρ και Γκράμι για την ταινία του 1987 «The Last Emperor» (Ο τελευταίος Αυτοκράτορας).

Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ενεργά στο κίνημα κατά την πυρηνικής ενέργειας δηλώνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα που αφορούν στην ειρήνη.

Με πληροφορίες του JapanTimes