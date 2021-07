Στο πλευρό της ποπ σταρ ήδη από το ντεμπούτο της τη δεκαετία του ‘90, η παραίτηση του Larry Rudolph από τη θέση του μάνατζέρ της έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Britney Spears καθώς πριν λίγες ημέρες το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες αποφάσισε να μην απομακρύνει τον πατέρα της από επικεφαλής της ομάδας κηδεμονίας της.

Ο Larry Rudolph μέσω της ανακοίνωσής του προς τους κηδεμόνες της Spears, Jamie Spears και Jodi Modgomeri, αφήνει υπόνοιες πως είναι στις προθέσεις της τραγουδιστές να αποσυρθεί από τη μουσική βιομηχανία.

«Από την τελευταία μας επικοινωνία με την Britney, κατά την οποία με είχε ενημερώσει ότι ήθελε να κάνει μια απροσδιόριστου χρόνου επαγγελματική παύση έχουν περάσει περισσότερα από 2,5 χρόνια. Νωρίτερα σήμερα, μου έγινε σαφές ότι η Britney εξέφρασε την πρόθεσή της να αποσυρθεί επισήμως.

Όπως γνωρίζετε, δεν αποτέλεσα ποτέ μέρος της κηδεμονίας και των σχετικών δραστηριοτήτων, και δεν είμαι γνώστης πολλών λεπτομέρειών. Αρχικά προσελήφθην κατόπιν δικού της αιτήματος για να τη βοθήσω με τη διαχείριση και την καριέρα της. Ως μάνατζέρ της, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της η παραίτησή μου από την ομάδα της καθώς οι επαγγελματικές μου υπηρεσίες δεν χρειάζονται πια», αναφέρεται στην επιστολή του που δημοσιεύει το Deadline, ενώ ο Rudolph εύχεται στην τραγουδίστρια «την υγεία και την ευτυχία όλου του κόσμου.»

Η υπόθεση της «κηδεμονίας» στην περιουσία της Spears, ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και σε άλλες πτυχές της ζωής της, ξεκίνησε το 2008, και βασίστηκε σε ζητήματα πνευματικής υγείας. Τον Ιούνιο, η ποπ σταρ παρουσιάστηκε σε ακρόαση του δικαστηρίου και χαρακτήρισε τις πρακτικές που ακολουθούνταν κακοποιητικές. Ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για απομάκρυνση του πατέρα της, Jamie Spears.

Στην κατάθεση της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων ότι ο πατέρας της δεν της επιτρέπει να αφαιρέσει ούτε το IUD (ενδομήτριο σπείρωμα) στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει μωρό με τον φίλο της. Οι όροι της κηδεμονίας σύμφωνα με την τραγουδίστρια, δεν της επιτρέπουν να παντρευτεί ή να κάνει παιδί, ενώ απαγορεύεται ακόμα και στον σύντροφό της να την πηγαίνει οπουδήποτε με το αυτοκίνητό του, καθώς και να βλέπει ορισμένους φίλους.

Εάν επαληθευτεί η φημολογούμενη απόσυρση της άλλοτε «πριγκίπισσας» της ποπ από τη μουσική βιομηχανία, θα μπει τέλος σε μία από τις πιο επιτυχημένες και προβεβλημένες ποπ καριέρες στην αμερικανική ιστορία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έξι από τα εννέα άλμπουμ της έχουν βρεθεί στην κορυφή των αμερικανικών charts και τραγούδια όπως το “Baby One More Time”, “Oops! … I Did It Again” kai “Toxic” διαμόρφωσαν έναν δικό τους ήχο στην ποπ σκηνή, πάνω στην αλλαγή του αιώνα.

Με πληροφορίες από Guardian