Αλ Πατσίνο - Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Η πρώτη τους κοινή καμπάνια μόδας για τη Moncler

Οι δύο θρύλοι του κινηματογράφου, Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά όχι μπροστά στην κάμερα ενός σκηνοθέτη, αλλά του φωτογράφου Platon, για την πρώτη τους κοινή καμπάνια μόδας με τη Moncler.

Η καμπάνια, με τίτλο «Warmer Together», είναι ένας ύμνος στη φιλία και τη διαχρονική ανθρώπινη σύνδεση. Μέσα από ασπρόμαυρες φωτογραφίες και σύντομα βίντεο, οι δύο εμβληματικοί ηθοποιοί αποτυπώνουν με φυσικότητα τη μεταξύ τους σχέση – μια σιωπηλή συνομιλία δύο ανθρώπων που πορεύτηκαν για δεκαετίες μαζί στο Χόλιγουντ.

«Η ζεστασιά δεν έχει να κάνει με το έξω», λέει ο Robert De Niro στο βίντεο, ενώ ο Al Pacino συμπληρώνει: «Η φιλία είναι το πιο μεγάλο πράγμα που μπορεί να έχει κανείς».

Φωτογραφημένοι στη Νέα Υόρκη, φορούν κομμάτια από τη φθινοπωρινή/χειμερινή συλλογή 2025 της Moncler – μεταξύ αυτών και το εμβληματικό Maya 70 jacket – σε μια καμπάνια που συνοδεύεται από μια νέα εκδοχή του τραγουδιού “Lean on Me” του Bill Withers, ερμηνευμένη από τους Tobe και Fat Nwigwe.

Για τον πρόεδρο και CEO της Moncler, Remo Ruffini, η συνεργασία αυτή «εκφράζει την ουσία του brand, που είναι η ζεστασιά, η αυθεντικότητα και η ανθρώπινη επαφή».

Μετά το The Godfather Part II, το Heat και το The Irishman, οι Pacino και De Niro βρίσκονται ξανά πλάι-πλάι — όχι σε σκηνές εγκλήματος ή δράματος, αλλά σε μια στιγμή ηρεμίας και συντροφικότητας. Μια καμπάνια που θυμίζει πως η πραγματική ζεστασιά δεν προέρχεται από τα ρούχα, αλλά από τους ανθρώπους.