ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Μάικλ Μαν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη στην ταινία «Heat 2»

Οι δηλώσεις του σκηνοθέτη την ώρα που η Τεχνητή Νοημοσύνη διχάζει το Χόλιγουντ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Μάικλ Μαν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη στην ταινία «Heat 2» Facebook Twitter
0

Την ώρα που η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Τέχνη διχάζει το Χόλιγουντ, ο Μάικλ Μαν δεν αποκλείεται να πειραματιστεί με αυτήν, στην ταινία «Heat 2».

«Δεν πειραματίζομαι με την τεχνολογία χωρίς λόγο», είπε ο Μαν όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ταινίες του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών, όπου χθες το βράδυ παρέλαβε το Βραβείο Lumière 2025 από τη Γαλλίδα σταρ, Ιζαμπέλ Ιπέρ.

«Όταν έχω μια δραματική ανάγκη ή μια αισθητική ανάγκη για αυτό, τότε εμβαθύνω σε αυτό που χρειάζομαι» εξήγησε.

«Η γήρανση και η απογήρανση μπορεί να είναι πολύ σημαντικές στην επόμενη ταινία» είπε ο Μαν, αναφερόμενος στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του φιλμ «Heat». Όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια masterclass τα γυρίσματα του «Heat 2» θα ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μαν αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ταινία «Heat 2» μεταφέρθηκε από την Warner Bros. στην United Artists, ιδιοκτησίας της Amazon MGM και στον παραγωγό Σκοτ Στάμπερ.

Η ταινία «Heat 2» είναι «ακριβή για να γίνει, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στο σωστό μέγεθος και κλίμακα» εκτίμησε ο Μάικλ Μαν «Θα γυριστεί στο Σικάγο, το Λος Άντζελες, την Παραγουάη και πιθανώς σε ορισμένα μέρη της Σιγκαπούρης» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πλοκή του «Heat 2», ο σκηνοθέτης είπε ότι θα κινείται μπρος-πίσω στον χρόνο, πριν και μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας.

 
 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανατροπή στον κινηματογράφο: Η OpenAI παράγει ταινία με AI και κόστος κάτω από 30 εκατομμύρια δολάρια

Πολιτισμός / Ανατροπή στον κινηματογράφο; Η OpenAI παράγει ταινία με κόστος κάτω από 30 εκατομμύρια δολάρια

Η OpenAI φέρνει την επανάσταση στον κινηματογράφο με την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που δημιουργείται κυρίως με τεχνητή νοημοσύνη - Το “Critterz” υπόσχεται να αλλάξει το Χόλιγουντ για πάντα, με εντυπωσιακά αποτελέσματα και φθηνότερο κόστος παραγωγής
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Πολιτισμός / Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, υπενθύμισε ότι το κτήμα του Τατοΐου, αν και είχε «σημαντική ιστορική και περιβαλλοντική αξία», παρέμενε για δεκαετίες αναξιοποίητο
LIFO NEWSROOM
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Πολιτισμός / Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Το θρυλικό σόου επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας τη δεύτερη χρονιά του μεγάλου comeback του μετά την εξαετή παύση και την επανεκκίνηση του 2024, με μία ηχηρή ωστόσο απουσία
LIFO NEWSROOM
Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Πολιτισμός / Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Το «Baby Reindeer» είναι μια δραματική μαύρη κωμωδία, βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Βρετανού κωμικού Ρίτσαρντ Γκαντ, ο οποίος υπήρξε θύμα εμμονικής παρακολούθησης από μια γυναίκα
LIFO NEWSROOM
 
 