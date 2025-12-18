Πέθανε ο Ρόζα φον Πράουνχαϊμ, ένας πρωτοπόρος σκηνοθέτης του queer κινηματογράφου και ακτιβιστής

Πέθανε ο Ρόζα φον Πράουνχαϊμ, μία σημαντική προσωπικότητα του κινήματος του νέου γερμανικού κινηματογράφου.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πέθανε στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της Τετάρτης σε ηλικία 83 χρονών, μόλις λίγες ημέρες μετά τον γάμο του με τον επί χρόνια σύντροφό του την Παρασκευή.

Γεννημένος ως Holger Radtke στη Ρίγα το 1942, ο σκηνοθέτης υιοθέτησε το θηλυκό όνομα Ρόζα φον Πράουνχαϊμ, αναφερόμενος στα ροζ τρίγωνα που οι γκέι και οι αμφιφυλόφιλοι άνδρες, καθώς και άλλοι «σεξουαλικοί παραβάτες», αναγκάζονταν να φορούν ως στίγματα ντροπής στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Μετά την απόδρασή του από την ανατολική Γερμανία το 1953, σπούδασε καλές τέχνες στην Όφφενμπαχ και στο Βερολίνο και ξεκίνησε να δημιουργεί μικρού μήκους ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο «Δεν είναι ο ομοφυλόφιλος που είναι διεστραμμένος, αλλά η κοινωνία στην οποία ζει», έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου το 1971 και έχει περιγραφεί ως η «στιγμή Stonewall» της Γερμανίας, σπάζοντας ριζικά τα στερεότυπα στην απεικόνιση της queer ζωής στη χώρα.

Γυρισμένη ως βωβή ταινία και συνοδευόμενη από κοινωνικο-κριτικό σχολιασμό, η ταινία του είχε σκοπό «να κάνει τους γκέι ανθρώπους πιο πολιτικούς», ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική σε γκέι άνδρες που προσπαθούσαν να μιμηθούν τον τρόπο ζωής ετεροφυλόφιλων ζευγαριών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, δημιούργησε περισσότερες από 150 μικρού μήκους, μεγάλου μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ, μεταξύ άλλων για τον σεξολόγο Magnus Hirschfeld, τον συνάδελφο του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου Rainer Werner Fassbinder και για τη μητέρα του.

Η τελευταία του ταινία, Satanische Sau (Σατανική Γουρούνα), προβλήθηκε φέτος στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου και ο σκηνοθέτης την περιέγραψε ως «όνειρο, παρωδία, φάρσα της ζωής μου: ποιητικές συνδέσεις με τον θάνατό μου, τη σεξουαλική μου ζωή, την αναγέννησή μου».

Σημειώνεται πως προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο τον Δεκέμβριο του 1991 όταν αποκάλυψε ζωντανά σε τηλεοπτική μετάδοση δύο γκέι άνδρες, τον παρουσιαστή Alfred Biolek και τον κωμικό Hape Kerkeling, υποστηρίζοντας ότι το έκανε ως πολιτική πράξη διαμαρτυρίας, επειδή τότε πολλοί διάσημοι γκέι άνδρες κρατούσαν κρυφή τη σεξουαλική τους ταυτότητα, ενώ η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στιγματιζόταν και άνθρωποι πέθαιναν από το AIDS.

Πίστευε πως η δημόσια ορατότητα γνωστών προσώπων θα βοηθούσε να μειωθεί ο φόβος και η ομοφοβία. Ωστόσο, κανένας από τους δύο άνδρες δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως για την παρέμβασή του και η εφημερίδα Bild χαρακτήρισε το γεγονός «προδοσία».

Με πληροφορίες από Guardian

