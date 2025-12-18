The Weeknd: Έκλεισε ιστορικό deal 1 δισ. δολαρίων για τα δικαιώματα της μουσικής του

Ο The Weeknd και ο όμιλος Lyric Capital Group ολοκλήρωσαν μία συμφωνία - ορόσημο για τον μουσικό κατάλογο του κορυφαίου καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, συμφώνησαν για τη δημιουργία κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της οποίας η Lyric επενδύει στον μουσικό κατάλογο του The Weeknd, από την αρχή της καριέρας του έως και το 2025.

Η συμφωνία ωστόσο προβλέπει ότι ο The Weeknd και η ομάδα του, διατηρούν τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο του καταλόγου, παραμένοντας παράλληλα μέτοχοι και συνιδιοκτήτες της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει εκπρόσωπος του καλλιτέχνη, η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αποτελεί μια κλασική πώληση μουσικού καταλόγου. «Από την πρώτη κιόλας συνάντηση ήταν ξεκάθαρο στη Lyric ότι ο Abel δεν σκόπευε να πουλήσει τον κατάλογό του. Ήθελε να προχωρήσει σε μια πιο καινοτόμα και δημιουργική μορφή συνεργασίας», ανέφερε αρχικά.

«Μέσα από αυτή την επιχειρηματική κίνηση, δημιουργήσαμε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που επιτρέπει στον Abel και την ομάδα του να υλοποιούν ελεύθερα το δημιουργικό τους όραμα, διατηρώντας το σύνολο των δικαιωμάτων τους, τόσο στα πνευματικά δικαιώματα όσο και στα master recordings. Πρόκειται για μια μοναδική συμφωνία που θέτει νέο πρότυπο για την οικονομική συμμετοχή και τον έλεγχο των καλλιτεχνών», συνέχισε. Η συνεργασία αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα της μουσικής του The Weeknd έως το 2025 και δεν περιλαμβάνει μελλοντικές κυκλοφορίες. Ο καλλιτέχνης συνεχίζει τη συνεργασία του με τις XO/Republic/Universal Music Group, ενώ ο εκδοτικός του κατάλογος εξακολουθεί να διαχειρίζεται από την Universal Music Publishing Group.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι, επειδή η συμφωνία δεν πρόκειται για τυπική αγορά καταλόγου, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο συνηθισμένος πολλαπλασιαστής δικαιωμάτων. Ωστόσο, πηγές του Variety, καθώς και δημοσιεύματα των Billboard και Bloomberg νωρίτερα φέτος, ανέφεραν ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, με βάση καθαρά έσοδα περίπου 55 εκατ. δολαρίων από δισκογραφικά και εκδοτικά δικαιώματα, γεγονός που αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 18,2 φορές.

Εκπρόσωποι του The Weeknd και της Lyric αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν τα οικονομικά στοιχεία στο Variety, ωστόσο, αν τα ποσά ευσταθούν, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ για μουσικό κατάλογο ενός και μόνο καλλιτέχνη.

Με περισσότερους από 120 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές μόνο στο Spotify, ο The Weeknd συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, ενώ η περιοδεία του «After Hours ’Til Dawn» ξεπέρασε πρόσφατα το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα, καταγράφοντας ρεκόρ για σόλο άνδρα καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από Variety