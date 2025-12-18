Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση της κόρης του μετά τον θάνατό του - Η τελετή στη Ριτσώνα και η επιθυμία της οικογένειας

Η κόρη του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Σάρα, ανήρτησε ένα μήνυμα στα social media δύο ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 73 ετών. Δύο ημέρες μετά, η Σάρα Εσκενάζυ ευχαρίστησε με μήνυμά της σε Instagram story, όσους έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένειά της και ενημέρωσε, ότι η τελετή για το τελευταίο αντίο στον πατέρα της, θα πραγματοποιηθεί στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας», έγραψε και πρόσθεσε μια επιθυμία της οικογένειας: «Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μια δωρεά στο Σπίτι του Ηθοποιού, ώστε η τέχνη κι η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ακολούθως σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (απόφοιτος του 1976).

Ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις (στο Ηρώδειο κ.ά.), όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες την βιντεοταινία παραγωγής 1988 με τίτλο: Ο δρόμος προς τη δόξα - το αστέρι.

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι συνεργασίες του

Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (όπου βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος) και στο Φως του Αυγερινού, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Έχει δώσει και τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Από το γάμο του με τη Μαίρη, ο Εσκενάζυ απέκτησε ένα γιο, τον Λέοντα (1983) και μια κόρη, τη Σάρα (1987). Για δέκα έτη, από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη, αλλά και σχολή.

Ασχολήθηκε και με την πολιτική, καθώς στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος.