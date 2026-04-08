Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν φέρνει στη Μαδρίτη εικόνες που δύσκολα αντέχεις να κοιτάξεις

Ο Αυστριακός καλλιτέχνης, γνωστός για τις υπερρεαλιστικές και βαθιά ανήσυχες εικόνες του, επιστρέφει στην παιδική ηλικία, τη βία, τον φασισμό και τη σκοτεινή όψη της μαζικής κουλτούρας.

The LiFO team
Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν φέρνει στη Μαδρίτη εικόνες που δύσκολα αντέχεις να κοιτάξεις Facebook Twitter
Το έργο «Encounter 7» του Γκότφριντ Χέλνβαϊν.
0

Η έκθεση «Helnwein: mundos invertidos», η πρώτη μεγάλη αναδρομική του Γκότφριντ Χέλνβαϊν στην Ισπανία, παρουσιάζεται στο SOLO Independencia της Μαδρίτης έως το τέλος Δεκεμβρίου, με περισσότερα από 40 έργα από τέσσερις δεκαετίες δουλειάς.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που σε κερδίζουν με την ομορφιά και άλλοι που σε αναγκάζουν να σταθείς μπροστά σε ό,τι θα προτιμούσες να αποφύγεις. Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Η νέα του έκθεση στη Μαδρίτη, με τίτλο «Helnwein: mundos invertidos», είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική του στην Ισπανία και φιλοξενείται στο SOLO Independencia έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν φέρνει στη Μαδρίτη εικόνες που δύσκολα αντέχεις να κοιτάξεις Facebook Twitter
Ο ζωγράφος και φωτογράφος Γκότφριντ Χέλνβαϊν. Φωτ.: Barbara Stoneham

Η έκθεση συγκεντρώνει πάνω από 40 έργα από τέσσερις δεκαετίες και απλώνεται σε έναν χώρο που μοιάζει λιγότερο με συμβατική γκαλερί και περισσότερο με σκοτεινή διαδρομή μέσα στον κόσμο του. Ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία και γλυπτική συνυπάρχουν σε μια παρουσίαση που δεν στηρίζεται μόνο στην ένταση των εικόνων, αλλά και στον τρόπο που αυτές σε περικυκλώνουν.

Ο Χέλνβαϊν γεννήθηκε το 1948 στη Βιέννη και το έργο του κουβαλά έντονα τη σκιά της μεταπολεμικής Ευρώπης. Στις εικόνες του επιστρέφουν διαρκώς τραυματισμένα παιδιά, δεμένα πρόσωπα, φιγούρες της παιδικής κουλτούρας που αποκτούν εφιαλτική όψη και σκηνές όπου η αθωότητα συναντά τη βία. Το ίδιο το SOLO περιγράφει ως βασικούς άξονες της έκθεσης την προδοσία της παιδικής αθωότητας, τη φρίκη του φασισμού και τη συνάντηση της λαϊκής κουλτούρας με τη βία.

Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν φέρνει στη Μαδρίτη εικόνες που δύσκολα αντέχεις να κοιτάξεις Facebook Twitter
Γενική άποψη της έκθεσης «Helnwein: Inverted Worlds» στη Μαδρίτη
Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν φέρνει στη Μαδρίτη εικόνες που δύσκολα αντέχεις να κοιτάξεις Facebook Twitter
Γενική άποψη της έκθεσης «Helnwein: Inverted Worlds» στη Μαδρίτη

Αυτό που κάνει το έργο του τόσο αναγνωρίσιμο δεν είναι μόνο το θέμα, αλλά και η τεχνική του. Η υπερρεαλιστική ζωγραφική του δίνει στις εικόνες μια σχεδόν φωτογραφική αμεσότητα, που τις κάνει ακόμη πιο σκληρές στο βλέμμα. Δεν έχεις το περιθώριο να κρυφτείς πίσω από την απόσταση ή την αφαίρεση. Γι’ αυτό και το έργο του σε πιάνει κατευθείαν από το λαιμό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χέλνβαϊν έχει διατηρήσει τη θέση του όλα αυτά τα χρόνια ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αμφιλεγόμενες μορφές της ευρωπαϊκής τέχνης. Οι μεγάλες του εκθέσεις στην Albertina της Βιέννης επιβεβαίωσαν ότι το έργο του εξακολουθεί να μιλά σε διαφορετικές γενιές, ακριβώς επειδή δεν προσφέρει ανακούφιση ούτε εύκολη αισθητική απόλαυση.

Στη Μαδρίτη, αυτή η συνάντηση γίνεται ακόμη πιο έντονη. Σε μια εποχή όπου οι εικόνες της βίας κυκλοφορούν παντού και σχεδόν αμέσως χάνονται μέσα στον θόρυβο, ο Χέλνβαϊν επιμένει να τις παγώνει και να τις κρατά μπροστά σου. Όχι για να σοκάρει εύκολα, αλλά για να σε αναγκάσει να μείνεις εκεί λίγο περισσότερο απ’ όσο θα ήθελες.

Tags

0

