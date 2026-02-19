Ο Bad Bunny θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Χαβιέ Μπαρδέμ και Έντουαρντ Νόρτον στην ταινία «Porto Rico»

Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl, ο Bad Bunny θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας με τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στον κινηματογράφο.

Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία Porto Rico, σκηνοθετημένη από τον ράπερ René «Residente» Pérez Joglar.

Όπως ανακοινώθηκε από το Deadline, η ταινία διαθέτει ένα αστραφτερό καστ, με τους Βίγκο Μόρτενσεν, Χαβιέ Μπαρδέμ και Έντουαρντ Νόρτον, καθώς και τον εκτελεστικό παραγωγό Alejandro G. Iñárritu, σκηνοθέτη των Birdman και The Revenant.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2023, όταν ανακοινώθηκε ως ιστορικό δράμα που επικεντρώνεται στη ζωή του José Maldonado Román, επαναστάτη των τελών του 19ου και αρχών του 20ού αιώνα.

Κατά την αρχική ανακοίνωση της ταινίας το 2023, δελτίο τύπου υποσχόταν ότι η παραγωγή θα «συνδυάσει ιστορικό εύρος με μια έντονη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα».

«Ονειρευόμουν να κάνω μια ταινία για τη χώρα μου από όταν ήμουν παιδί. Η αληθινή ιστορία του Πουέρτο Ρίκο πάντα περιβάλλονταν από αμφιλεγόμενα στοιχεία», είπε ο Residente στο Deadline. «Αυτή η ταινία είναι μια επανεπιβεβαίωση του ποιοι είμαστε – αφηγείται με την ένταση και την ειλικρίνεια που αξίζει η ιστορία μας».

Ο Bad Bunny έχει εμφανιστεί σε πολλούς δευτερεύοντες ρόλους την τελευταία δεκαετία, αλλά το Porto Rico σηματοδοτεί το μεγαλύτερο κινηματογραφικό του πρότζεκτ μέχρι σήμερα.

Το 2022, πρωταγωνίστησε στο θρίλερ δράσης Bullet Train ως αρχηγός συμμορίας που αντιμετωπίζει τον Brad Pitt σε μια αιματηρή μάχη με μαχαίρια. Την προηγούμενη χρονιά, εμφανίστηκε στο Caught Stealing του Darren Aronofsky.

Την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl παρακολούθησαν 128,2 εκατομμύρια θεατές στις 8 Φεβρουαρίου και κατέγραψε ρεκόρ σε προβολές στα social media, με πάνω από 4 δισεκατομμύρια άτομα να βλέπουν αποσπάσματα της παράστασης στα κοινωνικά δίκτυα.

Με πληροφορίες από Guardian

