ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Νίκη και στα βραβεία DGA για το One Battle After Another - Έρχεται το Όσκαρ για τον Πολ Τόμας Άντερσον;

Στις 20 τελευταίες χρονιές, οι 18 νικητές της DGA πήραν στη συνέχεια και το Όσκαρ σκηνοθεσίας

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΛ ΤΟΜΑΣ ΑΝΤΕΡΣΟΝ ONE BATTLE AFTER ANOTHER ΟΣΚΑΡ Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Ο Πολ Τόμας Άντερσον έχει φτάσει να μετρά 14 υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς νίκη, όμως φέτος όλα δείχνουν ότι μπορεί να είναι η χρονιά του.

Το Σάββατο το βράδυ, στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς, ο σκηνοθέτης του One Battle After Another κέρδισε το κορυφαίο βραβείο της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής για ταινία μεγάλου μήκους. Πρόκειται για διάκριση που, παραδοσιακά, λειτουργεί ως ισχυρός προάγγελος των Όσκαρ. Στις 20 τελευταίες χρονιές, οι 18 νικητές της DGA πήραν στη συνέχεια και το Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Στον ευχαριστήριο λόγο του, ο Άντερσον αναφέρθηκε στον εκλιπόντα βοηθό σκηνοθέτη Άνταμ Σόμνερ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί σε πολλές ταινίες του, μιλώντας για τη σχέση τους και τη δουλειά που έκαναν μαζί.

Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιοι ο Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το Frankenstein, ο Τζος Σάφντι για το Marty Supreme και η Κλόε Ζάο για το Hamnet. Στα Όσκαρ, το «πακέτο» των βασικών αντιπάλων του Άντερσον παραμένει σχεδόν ίδιο, με τη διαφορά ότι στη θέση του ντελ Τόρο βρίσκεται ο Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value.

Η φετινή σεζόν βραβείων εξελίσσεται ιδιαίτερα ευνοϊκά για τον Άντερσον. Το One Battle After Another έχει επικρατήσει μέχρι τώρα στις μεγάλες τελετές που έχουν προηγηθεί, από τα Gotham μέχρι τα Critics Choice και τις Χρυσές Σφαίρες, και θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Ο βασικός αντίπαλος που δείχνει ικανός να του κόψει τη φόρα είναι το Sinners του Κούγκλερ. Η ταινία απέσπασε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ, αριθμό που παρουσιάστηκε ως ρεκόρ, και αυτή η επίδοση της έδωσε νέα δυναμική στην κούρσα. Τα επόμενα τεστ για την ισορροπία δυνάμεων αναμένονται στις βραβεύσεις των παραγωγών και των ηθοποιών, όπου συνήθως φαίνεται αν ένα φαβορί έχει πραγματικά «κλειδώσει».

Σε άλλες κατηγορίες της DGA, το βραβείο για πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη μεγάλου μήκους πήγε στον Τσάρλι Πόλινγκερ για το The Plague, ενώ στο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους βραβεύτηκε ο Μστισλάβ Τσέρνοφ για το 2000 Meters to Andriivka.

Με πληροφορίες από New York Times

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΡΑΙΑ ΚΑΡΕΙ ΜΙΛΑΝΟ LIP SYNC

Πολιτισμός / Ηταν lip sync η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ στους Ολυμπιακούς; - Τι απαντούν οι διοργανωτές 

Τα βλέμματα τράβηξε και ο τηλευποβολέας, που έδειχνε φωνητικά τους ιταλικούς στίχους για να βοηθήσει την Κάρεϊ στην προφορά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Voh lah reh στη θέση του Volare
THE LIFO TEAM
Ένα αριστούργημα του Μαγκρίτ σε δημοπρασία

Πολιτισμός / Ένα αριστούργημα του Μαγκρίτ εμφανίζεται ξανά μετά από 25 χρόνια

Περιστέρια και φυλλώματα δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας υβριδικής μορφής τη στιγμή της μεταμόρφωσης, σε ένα έργο που αποτελεί συναρπαστικό δείγμα της διαρκούς γοητείας του Ρενέ Μαγκρίτ.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Μουσείο του Λούβρου: Οι πρώτες φωτογραφίες του στέμματος της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία

Πολιτισμός / Μουσείο του Λούβρου: Οι πρώτες φωτογραφίες του στέμματος της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία

Από το στέμμα λείπει ένας από τους οκτώ χρυσούς αετούς που το διακοσμούσαν, ωστόσο διατηρεί και τα 56 σμαράγδια του, καθώς και όλα εκτός από 10 από τα συνολικά 1.354 διαμάντια του
THE LIFO TEAM
 
 